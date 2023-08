Bochum: Zu Schuljahresbeginn Verkehrskontrollen angekündigt

Bochum. Zu Beginn des neuen Schuljahres schaut die Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum ganz genau hin. Viele Kinder und Jugendlichen sind unterwegs.

Wenn am kommenden Montag, 7. August, das neue Schuljahr beginnt, herrscht auf den Schulwegen wieder reger Verkehr. Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler hat für die Stadt Bochum dabei oberste Priorität. Daher wird die Verkehrsüberwachung der Stadt an den ersten Schultagen, in der Zeit vom 7. bis zum 18. August, verstärkt an Schulen in Bochum präsent sein und gezielt Kontrollen durchführen.

Häufig wird zu schnell gefahren oder an Stellen geparkt, die Straßen und Wege einengen und diese unübersichtlich und somit unsicher machen. Aus diesem Grund führt die städtische Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitsmessungen durch und kontrollieren die Parksituation rund um die Schulen. Der Appell richtet sich vor allem an die Eltern, sich an die zulässige Geschwindigkeit zu halten und nur dort zu halten, wo dies erlaubt ist.

Gerade auf Erstklässlerinnen und Erstklässler muss besonders Rücksicht genommen werden, da sie Neulinge im Straßenverkehr sind und den Schulweg erst noch üben müssen. Schwerpunkt der Aktion werden deshalb Grundschulen sein.

