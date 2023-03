Bochum: Zeitumstellung – Fahrplanänderung bei Nachtexpress

Bogestra Feature Fotos am Sonntag, den 20.November 2022 u.a. am Busbahnhof in der Innenstadt von Bochum Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Bochum. Die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgt in Bochum für Änderungen im Fahrplan. Was das für die Nachtexpress-Linien bedeutet.

Durch die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit am kommenden Wochenende ergeben sich Änderungen in den Bus-Fahrplänen. In der kürzesten Nacht des Jahres vom 25. auf den 26. März wird die Uhrzeit um eine Stunde vorgestellt, sodass es keine Fahrten mit einer Abfahrtszeit zwischen 2 und 3 Uhr gibt, teilt die Bogestra mit.

So fahren die Nachtexpress-Linien am Bochumer Hauptbahnhof ab

Bei den Nachtexpress-Linien NE 1 bis NE 8 sowie der Nachtexpress-Touren der U 35, der 306 und der 318 ist die Abfahrt vom Hauptbahnhof in dieser Nacht jeweils um 1.20 bzw. 1.22 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.20 bzw. 3.22 und 4.20 bzw. 4.22 Uhr (Sommerzeit). Der NE 10 fährt in dieser Nacht um 1.01 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.01 und 4.01 Uhr (Sommerzeit) vom Bochumer Hauptbahnhof ab.

