Bochum: Zehn Karten für den Hochschulball zu gewinnen

Der Hochschulball (hier zuletzt 2019) kehrt am 22. April in die Mensa der Bochumer Ruhr-Universität zurück. Die WAZ verlost Karten.

Bochum. Der Bochumer Hochschulball kehrt nach vier Jahren zurück. Die WAZ verlost für die Gala zehn Karten für Nachtschwärmer. So können Sie gewinnen.

Nach vier Jahren kehrt der Bochumer Hochschulball in die Mensa der Ruhr-Universität zurück. Für die Gala verlost die WAZ fünfmal zwei Karten.

Festliche Garderobe, opulentes Büfett, erlesene Getränke, Orchester-Sound und Schwofen bis zum frühen Morgen: Der Ball des Studierendenwerkes Akafö gilt als das herausragende gesellschaftliche Ereignis in Bochum. 1500 Gäste bilden das Who is Who der Stadtgesellschaft ab: zuletzt 2019, bevor Corona zu drei Absagen zwang.

Hochschulball in Bochum: Freikarten für Nachtschwärmer

Der Neustart wird am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr gefeiert – erstmals unter der Regie des neuen Akafö-Chefs Frank Weeke. Moderator ist Jörg Thadeusz (WDR). Zwar sind bis Sonntag (16.) noch einige Restkarten auf hochschulball.de erhältlich. „Der Vorverkauf lief aber sehr erfolgreich“, heißt es beim Akafö.

Die WAZ verlost fünfmal zwei „Late-Night-Tickets“ im Wert von jeweils 59 Euro. Einlass ist damit ab 22.30 Uhr. Enthalten sind ein Willkommensgetränk und die Mitternachts-Currywurst. Den Nachtschwärmern bleibt ausreichend Zeit, den Ball mitsamt Bigband und Lasershow zu genießen.

Gewinn-Hotline ist bis Dienstag geschaltet

Wer dabei sein will, wählt ab Samstag (15.) die Telefonnummer 01378 / 78 76 21 (0,50 € / Anruf). Die Leitung ist bis Dienstag (18.) geschaltet. Die Gewinner werden informiert. Viel Glück!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum