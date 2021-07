Bochum: Zeche Hannover gibt Einblicke ins Bergarbeiterleben

Bochum-Hordel. Das LWL-Industriemuseum Zeche Hannover in Bochum bietet Führungen durch die Arbeitersiedlung am Rübenkamp. Zudem gibt’s eine Sonderausstellung.

Geschichtstouren, Spaß im Kinderbergwerk und die Sonderausstellung „Boten, Helfer und Gefährten. Beziehungen von Mensch und Tier im Wandel“ locken am Wochenende ins LWL-Industriemuseum Zeche Hannover.

Weg führt durch die Dahlhauser Heide in Bochum

Am Samstag (10.) lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) um 15 Uhr zum Rundgang „Wohnen auf der Seilscheibe“ ein. In den Arbeiterhäusern am Rübenkamp wohnten ab 1890 Bergleute mit ihren Familien und Kostgängern. Der weitere Weg führt durch die Eickeler Kolonie, die Siedlung Dahlhauser Heide sowie zu den „Montagehäusern System Schneider“, die während der Wohnungsnot in der Nachkriegszeit entstanden. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.

Am Sonntag (11.) starten um 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter 0234 / 28 25 39 0 oder per Mail an zeche-hannover@lwl.org.

Kinderbergwerk Zeche Knirps öffnet wieder

Das Museum und die aktuelle Sonderausstellung „Boten, Helfer und Gefährten“ sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk „Zeche Knirps“ können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden.

