Wenn Amila Lehnert und Stephan Nölle zusammen unterwegs sind, verzaubern sie alle Menschen, die ihnen über den Weg laufen. Das Magierduo „Pott-Magic“ braucht keine großen Bühnen und nicht viel Material. Die Bochumer gehen seit einem dreiviertel Jahr gemeinsam bei Events und Betriebsfeiern von Tisch zu Tisch und sorgen für magische Momente. Bei der Tischzauberei sind die beiden mittendrin und verblüffen ihr Publikum unter anderem mit verschwundenen Gegenständen und Kartentricks.

Gemeinsam verzaubern die Magier Gäste auf Feiern und Events. Foto: Pott-Magic

Amila Lehnert betreibt die Zauberei seit 2006 hauptberuflich. „Ich war in einer Gruppe für Kinderanimation und da war ein Zauberkünstler“, erzählt die 35-Jährige. Seitdem hat sie die Kunstform nicht mehr losgelassen. 2009 erregte sie in der Pro7-Sendung „The next Uri Geller“ Aufsehen. Sie ließ sich gefesselt in einem Wassertank einsperren und wollte den Zahlencode des Schlosses erraten.

Das Experiment misslang jedoch und der Tank musste frühzeitig geöffnet werden. Bei einem zweiten Versuch legte Giovanni Zarella eine Zahlenkombination für das Schloss fest. Dabei konnte sie sich rechtzeitig aus dem Tank befreien. Doch Amila Lehnert ist nicht nur selbst als Zauberkünstlerin unterwegs. Die gelernte Schreinerin baut in einer Werkstatt Requisiten und Hilfsmittel für ihre Kollegen aus der Branche.

Stephan Nölle wurde durch einen Zauberkasten seine Leidenschaft gefunden

Stephan Nölle arbeitet seit sechs Jahren als Magier. Sein Spezialgebiet ist die Hypnose. Sein Können zeigt er immer wieder in einer Zaubershow im Movie Park. Er ist auf dem klassischen Weg auf seine Berufung aufmerksam geworden. „Ich habe mit fünf Jahren den Zauberkasten bekommen. Mein Onkel und mein Realschullehrer waren Zauberer und dann kommt alles zusammen“, erzählt der Familienvater.

„Die Zusammenarbeit macht uns speziell“, sagt Amila Lehnert. Und was auf Veranstaltungen nach viel Spaß aussieht, ist tatsächlich auch viel Arbeit in der Vorbereitung. Denn zaubern hat auch immer etwas mit viel Übung zu tun. „Wir treffen uns einmal in der Woche und proben gemeinsam. Wir studieren dabei auch oft neue Sachen ein“, so Lehnert. Doch es nicht nur notwendig, den Trick zu beherrschen. „Wir müssen gut schnacken können. Interaktion ist ganz wichtig.“ Wie lange das Einstudieren dauere, hänge immer vom Trick ab. Manchmal dauere es nur wenige Minuten bis man die Technik beherrsche. Es könne aber auch mehrere Monate dauern.

Inspirationen gibt es auf der Messe für Zauberei in England

Info Tischzauberei Zaubertricks, für die nur wenige Requisiten benötigt werden und vom Publikum aus kurzer Distanz verfolgt werden können, werden als „Close-up-Zauberkunst“ bezeichnet. Für die Zuschauer besteht der besondere Reiz in der Nähe, da diese das „Schummeln“ erschwert. Weitere Informationen über die „Close-up-Zauberei“ von Amila Lehnert und Stephan Nölle gibt es im Internet auf der Seite pott-magic.de.

Bei einem ihrer Lieblingskartentricks erzählt die Magierin eine Geschichte von ihren Hund Murphy. „Man sollte immer seine eigene Story finden und schauen, was zu einem passt“, sagt sie. Nur so sei ein Trick richtig einzigartig. Um immer auch dem neusten Stand zu bleiben, besuchen sie eine Messe für Magie in England. „Bekannte Kollegen teilen dort ihr Wissen, aber ich überlege mit dazu meine eigene Geschichte“, erklärt Amila Lehnert. Doch auch ihre selbsthergestellten Requisiten hat sie in Blackpool vorgestellt. Die neu erlernten Tricks und Kniffe wollen sie in Zukunft auf Veranstaltungen und Firmenfeier zeigen.

