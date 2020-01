Mit großem Gerät wird am Wochenende das sogenannte Straßenbegleitgrün an der A 40 zurückgeschnitten. Dafür werden Fahrspuren und auch Abfahren gesperrt.

Bochum: Zahlreiche Bäume werden an der A 40 gefällt

Weil die Autobahnmeisterei Dortmund am Wochenende an der A 40 Bäume und Sträucher zurückschneidet oder fällt, müssen Fahrspuren der Autobahn zeitweise gesperrt werden. Es ist mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Wie Straßen.NRW mitteilt, sind Samstag (18.) und Sonntag (19.) zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Lütgendortmund und Bochum-Werne jeweils von 8 bis 17 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. In dieser Zeit fällt die Autobahnmeisterei Dortmund Bäume und/oder schneidet Sträucher zurück.

Genaue Zeiten stehen nicht fest

Die Arbeiten erfolgen zunächst in Fahrtrichtung Essen und im Anschluss in Fahrtrichtung Dortmund. Zusätzlich sind in Fahrtrichtung Essen die Auffahrt Dortmund-Lütgendortmund und die Ausfahrt Bochum-Werne jeweils für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Da die Dauer der einzelnen Arbeiten stark von den Verhältnissen vor Ort abhängt, können die genauen Zeitpunkte der Sperrungen nicht im Voraus angegeben werden.