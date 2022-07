Bochum: Zahl der Inobhutnahmen durch das Jugendamt steigt

Die Zahl der Inobhutnahmen durch das Jugendamt ist in Bochum in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Bochum. In Bochum ist die Zahl der Inobhutnahmen durch das Jugendamt in der vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das hat vor allem eine Ursache.

Im Jahr 2021 hat das Jugendamt der Stadt Bochum 384 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 77 Schutzmaßnahmen mehr als noch 2020. Zum Vergleich: 2019 lag die Zahl bei 94.

Inobhutnahme durch Bochums Jugendamt häufig von unbegleiteten Flüchtlingen

Inobhutnahmen werden vom Jugendamt durchgeführt, wenn ein unmittelbares Handeln zum Schutz von Minderjährigen in Eil- und Notfällen als geboten erscheint. Im vergangenen Jahr wurden in Bochum in 260 Fällen Minderjährige aufgrund einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland in Obhut genommen, ein Höchstwert im Stadtgebiet, wenn man die Zahlen der vergangenen acht Jahre betrachtet. NRW-weit gab es dieses Maximum 2016.

Das Jugendamt Bochum hat die Kinder von Dina Biernath zu Unrecht aus der Familie genommen – mehr als drei Jahre. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Bei 53 Inobhutnahmen waren 2021 unter anderem die Überforderung eines oder beider Elternteile sowie Anzeichen von Vernachlässigung der Kindes oder Jugendlichen (16 Fälle) Gründe für die Einleitung einer Inobhutnahme. In 22 Fällen lagen Beziehungsprobleme der Eltern als Ursache vor. Bei der Meldung einer Schutzmaßnahme können allerdings auch mehrere Anlässe ausschlaggebend sein.

Zwei Drittel der Betroffenen sind älter als 14 Jahre

Von den unter den Schutz des Jugendamtes gestellten Kindern und Jugendlichen waren 86 jünger als 14 Jahre und 298 mindestens 14 Jahre alt oder älter. Von den 384 Inobhutnahmen zwei Drittel auf eigenen Wunsch der Kinder und Jugendlichen durchgeführt, bei einem Drittel lag eine Gefährdung vor.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum