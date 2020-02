Bochum: Workshop zum Umgang mit Rassismus fordert heraus

Rassismus? Ein alter Hut und längst überwunden, sagen die einen. Durch Sozialisierung, Geschichte und Kultur bis heute tief verankert in der Weißen Gesellschaft, sagen die anderen. Zu letzterer Gruppe gehören Karina Lange und Danny Friedrich, die im Bahnhof Langendreer in Bochum im Bereich Politik arbeiten.

„Wir sind nicht Schuld daran, dass wir etwa von Vorurteilen geprägt sind und in Klischees denken. Aber wir tragen die Verantwortung, das zu erkennen, zu reflektieren und uns damit auseinanderzusetzen“, sagt Karina Lange. Um einen Raum dafür zu bieten, geben sie den Workshop „Me, myself & der Rassismus“.

Auseinandersetzung mit Rassismus bedeutet Auseinandersetzung mit sich selber

Die Teilnehmer beschäftigen sich am Wochenende im Bahnhof Langendreer nicht nur mit verschiedenen Facetten des Rassismus, sondern setzen sich auch ganz gezielt mit sich selber auseinander. „Das ist stark verbunden damit, Verletzlichkeit zuzulassen“, erklärt Danny Friedrich. Der Workshop soll also einen sicheren und vertrauensvollen Rahmen bieten, in dem die Gruppe tiefergehend arbeiten kann. Deshalb hat sie sich dazu entschieden, dass die Presse nicht direkt am Programm teilnehmen soll. Um dennoch auf das wichtige gesellschaftliche Thema aufmerksam zu machen, spricht der Theaterpädagoge über die Ansätze, die er zusammen mit seiner Kollegin in der Veranstaltung verfolgt.

Vorurteile und Klischees sind unumgänglich

„Wir können kaum anders, als rassistisch zu handeln, zu sprechen und zu denken“, sagt er. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an weiße Personen und soll ihnen einen ersten Anstoß geben, eigene Verstrickungen zu erkennen. Zunächst passiert das auf spielerische Art und Weise mit einem Spiel ähnlich wie bei den „Montagsmalern“, das auf klischeehafte Darstellungsweisen aufmerksam macht.

Doch weiterführend ist das kräftezehrend und auch unangenehm: Zum Beispiel dann, wenn man erkennen muss, dass Filme aus der Kindheit, zu denen man eine emotionale Verbindung aufgebaut hat, viele Vorurteile transportieren und rassistische Sprache benutzen. Böswillig ist das nicht – aber trotzdem präsent und nach wie vor wie selbstverständlich Teil der Sozialisierung und Erziehung.

Mühevolle Arbeit gegen das Schubladendenken

„Wir setzen uns mit dem eigenen Weißsein auseinander und mit der Tatsache, dass weiße Menschen Vorteile haben.“ Das sei keine natürliche Weltordnung, sondern politisch verwurzelt. Ein weiterer wichtiger Teil des Workshops ist also die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. „Da stellt sich ja zum Beispiel die Frage, wie Ausbeutung von Menschen moralisch gerechtfertigt werden konnte, während das christliche Menschenbild zentral war in der Gesellschaft.“

Zudem entstehen zur Zeiten der Kolonialisierung Bilder, die etwa dunkelhäutige Menschen und ihr Lebensumfeld bis heute mit Klischees behaften. Ein Schubladendenken von „wir“ und „die anderen“ entsteht. Aber das haben wir doch nun wirklich hinter uns gelassen, oder? Ist nicht alles gut, wenn ich alle Menschen als gleichwertig ansehe? „Das ist gefährliche Farbenblindheit und eine Selbstlüge“, sagt Danny Friedrich. „Vorurteile sind schlicht da. Wer davon nicht überzeugt ist, sollte betroffene Menschen nach ihren Erfahrungen fragen.“

