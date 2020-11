Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BOVG) blickt auf ein Katastrophenjahr zurück. Auf fast fünf Millionen Euro beziffert die Hallengesellschaft das Umsatzminus durch Corona. Das Aus für den Eissalon Ruhr war die letzte schmerzliche Absage. Was bleibt? Die Hoffnung, alsbald wieder Rock, Pop und Schlager, Musicals und Comedy im Ruhrcongress und in der Jahrhunderthalle genießen zu dürfen. Und ein Blick auf das Veranstaltungsjahr 2021, das – bei allen Unwägbarkeiten dieser Zeit – die Vorfreude auf die Rückkehr toller Live-Momente weckt.

Lustig soll’s losgehen. Zum Start ins neue Jahr sind die Nachholtermine von zwei der beliebtesten deutschen Comedians im Ruhrcongress avisiert. Bülent Ceylan will sich am 6. Januar zum „Luschtobjekt“ machen ; Carolin Kebekus möchte am 14. Januar die „Pussy Nation“ beglücken . Ob das Virus uns den Spaß lässt? Noch sind beide Abende im BOVG-Programm aufgeführt.

Sascha Grammel will sein Gastspiel im Ruhrcongress am 27. Oktober 2021 nachholen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Comedy-Fans in Bochum sollen 2021 gut lachen haben

Gut lachen sollen Comedy-Fans auch im weiteren Jahresverlauf haben. Angesagt haben sich u.a. Dennis aus Hürth (24. Januar), Oliver Pocher (4. März), Ines Anioli (30. April), Paul Panzer (14. Mai), Olaf Schubert (26. Mai), Torsten Sträter (14. Juni), Özsan Cosar (21. September), Teddy (8. Oktober), Sascha Grammel (27. Oktober), Die feisten (10. November), Bastian Bielendorfer (14. November), Ralf Schmitz (25. November) Carl Josef (5. Dezember) sowie Dieter Nuhr, der seinen für den 4. Dezember geplanten, schon traditionellen Advents-Auftritt in Bochum auf den 18. Dezember 2021 verschiebt – ebenso wie Helge Schneider, der statt am 19. Dezember 2020 nun erst am 19. Dezember 2021 die „Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“ kommentiert.

Fans des deutschen Schlagers können sich auf einen Doppelpack freuen. Am 11. April macht Marianne Rosenberg „Im Namen der Liebe“ am Stadionring Station. Beatrice Egli hat sich dazu entschlossen, einen Teil ihrer Tour vom Frühjahr auf den Herbst 2021 zu verlegen. Das Konzert im Ruhrcongress wird vom 27. März auf den 25. September verschoben. Keinen Ersatz gibt es für Konzert von Ben Zucker, das am 12. November im Ruhrcongress stattfinden sollte. In Bochum ist der Sänger mit der Reibeisenstimme dennoch zu hören: Am 24. August 2021 steht er mit seiner Band beim Zeltfestival Ruhr auf der Bühne.

Rock und Pop mit Motown-Legenden

Rock und Pop hat die BOVG 2021 prominent zu bieten . Angekündigt sind – teilweise als Nachholtermine – u.a. Boot Led Zeppelin am 11. März, Dead Can Dance am 19. März, Max Raabe & Das Palastorchester am 24. März, das Bee-Gees-Musical „Massachusetts“ am 4. Mai, Ex-Smokie-Sänger Chris Norman am 20. Mai , die Hamburger Techno-Bläser Meute am 26. Mai, die Hardrockband Halloween am 29. Mai, Patricia Kelly am 10. Juni, die Motown-Legenden The Temptations am 9. Oktober, die 70er-Jahre-Kultband Kansas am 23. Oktober, The Black Crowes am 30. Oktober, „One Night of Queen“ am 2. November, Eisbrecher am 5. November und Saltatio Mortis am 26. November.

An Familien richten sich das Bibi-Blocksberg-Musical „Alles wie verhext“ am 7. März und „Die Weihnachtsbäckerei“ mit Liedern von Rolf Zuckowski am 3. Dezember. Mama allein oder mit Freundinnen ist Zielgruppe der Menstripper „Sixx Paxx“, die am 14. Oktober im Ruhrcongress blankziehen .

