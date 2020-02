Bochum: Wohnungsanbieter empfängt kleine Narren mit Kamelle

Bochum. Mit bunten Kostümen feierten die Kinder der Lina-Morgenstern-Grundschule in Bochum Karneval. Die VBW sorgte wie jedes Jahr für Musik und Kamelle.

Wie jedes Jahr zur fünften Jahreszeit unterstützte die VBW Bauen und Wohnen den Kinder-Karnevalsumzug der Lina-Morgenstern-Grundschule in Bochum. Mit Musik und Kamelle wurden die jungen Jecken vergangenen Freitag an der Firmenzentrale in der Wirmerstraße empfangen, an der der Umzug vorbeiführte.

Kamelle in Bochum waren nach wenigen Minuten verteilt

Karneval-Angeberwissen: Fakten über die fünfte Jahreszeit Karneval-Angeberwissen- Fakten über die fünfte Jahreszeit

Die Mitarbeiter der VBW hatten mehr als 30 Taschen mit Kamelle gepackt, die schon nach wenigen Minuten unter den jungen Karnevalisten verteilt waren. „Es hat mir Spaß gemacht, so viele tolle Kostüme und strahlende Gesichter zu sehen“, resümiert der VBW Geschäftsführer Norbert Riffel. Es sei zur Tradition geworden, Teil des Umzugs zu sein.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.