Bochum: Wohnung in Grumme brennt: Feuerwehr mit Großaufgebot

Die Feuerwehr in Bochum rückte am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand in Grumme aus.

Bochum. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand aus. „Menschenleben in Gefahr!“, hieß es anfangs.

„Menschenleben in Gefahr!“: Diese Alarmierung ging am Donnerstagabend bei der Feuerwehr in Bochum ein. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Heckertstraße im Stadtteil Grumme war ein Feuer ausgebrochen.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr aus. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden. „Es handelte sich um einen Entstehungsbrand, der schnell gelöscht werden konnte“, berichtete am Abend ein Feuerwehrsprecher auf WAZ-Anfrage. Die Bewohner seien nicht in der Wohnung gewesen. Vermutlich hatten sie sich rechtzeitig ins Freie retten können. „Es gab keine Verletzten“, so die Feuerwehr.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

