Bochum: Wochenmarkt zieht vom Rathaus zum Dr.-Ruer-Platz um

Bochum Bochum Marketing übernimmt die Organisation der Bochumer Wochenmärkte. Eine Neuerung ist der Umzug des Marktes vom Rathaus zum Dr.-Ruer-Platz.

Am Mittwoch (1. April) beginnt eine neue Zeitrechnung. Bochum Marketing übernimmt in Bochum das Management von 21 städtischen Wochenmärkten auf zwölf Plätzen.

Der Stadtvermarkter, getragen von der Stadt Bochum und von 65 Unternehmen, kündigt Veränderungen an. Die wesentliche Neuerung: Der Markt vor dem Rathaus wird zum Dr.-Ruer-Platz verlegt. Dort wird am Freitag (3.) zum ersten Mal ein Markt veranstaltet.

Eingeschränkter Start mit 14 Händlern

„Das ist nur ein erster Schritt. Wir wollen in Absprache mit den Händlern noch mehr inhaltliche Zeichen setzen“, sagt Mario Schiefelbein, Geschäftsführer von Bochum Marketing. Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen allerdings die Imbissstände und

einige weitere Händler aussetzen, so dass beim Start am Freitag lediglich 14 Händler vertreten sein werden.

Der Wochenmarkt auf dem Dr.-Ruer-Platz wird wie sein Vorgänger immer dienstags und freitags stattfinden, allerdings zu neuen Öffnungszeiten, nämlich von 8 bis 15 Uhr. Die Orte und Zeiten der anderen städtischen Wochenmärkte bleiben unverändert. Allerdings kündigt Bochum Marketing weitere Neuerungen an.

