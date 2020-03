Bochum. Beim „Eintritt frei!“ zeigen in Bochum über 40 Künstler in 22 Ateliers ihre Werke. Neben der Kunst geht es um den Austausch und das Kennenlernen.

„Eintritt frei!“ heißt es am Wochenende, wenn Kunst-Ateliers in Bochum wieder einmal ihre Pforten öffnen. Am 7. und 8. März von 12 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich in fast zwei Dutzend Werkstätten zwischen Gerthe und Linden umzuschauen.

Für jeden Geschmack ist etwas in Bochum dabei

Über 40 Künstler/innen beteiligen sich. Gezeigt werden Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Installation, Skulptur und Fotografie. Designer präsentieren Textilarbeiten, Schmuck, Glas- und Papierkunst. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Öffentliche Präsentation und Austausch

„Eintritt frei!“ ist eine Initiative Bochumer Künstler und Designer. Ziel des Aktionswochenendes ist es, den Facettenreichtum der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten öffentlich zu präsentieren. Um damit deutlich zu machen, dass Kunst in Bochum auch außerhalb des Museums und der arrivierten Kunstvereine stattfindet.

Das Wochenende der Ateliers hat sich als Fixpunkt der BO-Kultur etabliert, die Veranstaltung findet bereits zum 15. Mal statt. „Eintritt frei!“ kommt an. Kein Wunder: Wann gibt es schon mal einen so kompakten Überblick über die kreative Szene?

Kunst-Vermittlung auf niedriger Schwelle

Dabei geht es nicht nur um die Ansprache eines kunstinteressierten Publikums, sondern auch um den Austausch untereinander. Bei den Aktivitäten am Wochenende steht nicht nur die Kunst-Vermittlung im Blickpunkt, auch der Austausch zwischen Kunstschaffenden und Kunstfreunden ist wesentlich.

22 Ateliers, die fast 50 Künstlerinnen und Künstlern ein Forum geben, können diesmal besucht werden. Das Angebot reicht von Regina Buchholz’ Glasbläserei „Alles klar!“ (Am Krüzweg 57) über die Galerie im Luisenhof (Südring 10), wo Christoph Lammert seine Malerei präsentiert, bis zum Atelierhaus Hamme (Anne-Frank-Straße 3), wo Uwe Siemens und Sandra Kunce-Haurand Malerei und Grafik ausstellen.

Informationen zu den Ateliers und Künstlern:

Eine umfassende Übersicht über die teilnehmenden Künstler/innen und die verschiedenen Ateliers und ihre Erreichbarkeit bietet die Homepage www.eintritt-frei-bochum.de

