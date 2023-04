Bochum: Wo es an Ostern frische Brötchen vom Bäcker gibt

Brötchen an Ostern: Welche Bäckereien haben in Bochum an Ostern geöffnet?

Bochum. Warme Brötchen mag fast jeder. Ärgerlich nur, wenn an Ostern nicht alle Bäckereien offen haben. Wo es an Ostern in Bochum frische Brötchen gibt.

Ein bekanntes Szenario: Es ist mal wieder Ostern und man wacht, wenn nicht gerade die Arbeit ruft, an den Osterfeiertagen gut ausgeschlafen auf und hat natürlich Hunger. Problem nur, wenn die Bäckereien nicht flächendeckend geöffnet haben. Damit die Suche nach einer geöffneten Bäckerei nicht wieder ewig dauert, haben wir dafür eine Übersicht.

Tankstellen und Kioske haben an Ostern geöffnet

An Ostermontag gilt: Es dürfen die Geschäfte öffnen, deren „Kernsortiment aus (…) Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“, so sieht es Paragraf fünf des NRW-Ladenöffnungsgesetzes vor. Die Erlaubnis zu öffnen, haben auch noch Läden, deren Kernsortimente Blumen und Pflanzen sowie Zeitungen und Zeitschriften sind. Alles andere hat geschlossen. An Bahnhofs- und Flughafenfilialen von Bäckereien gibt es oft trotzdem die Möglichkeit, sich für das Frühstück einzudecken. Auch in den Backshops von Tankstellen können Kunden frische Brötchen bekommen.

Backhandwerk hat mit Personalsorgen zu kämpfen

Auch Backwaren haben in den vergangenen Jahren eine Preissteigerung erlebt. „Brötchen und Co. sind auch teurer geworden. Die Energiepreise haben auch das Backhandwerk dazu gezwungen, die Preise anzupassen“, sagt Jörg Rupprecht, Obermeister der Bäcker Innung-Ruhr. Dennoch kann er vorerst eine Entwarnung geben. „Die Preise liegen so bei rund 40 Cent pro Brötchen. Das bleibt wohl auch erstmal so.“ Darüber hinaus soll jetzt an den Feiertagen kein plötzlicher Preisanstieg folgen. Über Ostern gibt es also keine böse Überraschung an der Kasse.

Dazu kommt das Problem mit dem fehlenden Personal. Das greift auch im Backhandwerk um sich. „Personal ist einfach Mangelware“, betont Rupprecht. Das deckt sich mit dem, was Lars Wickenburg, Vorstand der Innung und Geschäftsführer der Bäckereien Wickenburg, schon in der Vergangenheit sagte: „Am Ende will niemand mehr im Handwerk arbeiten.“

Hunderttausende Brötchen gehen jeden Tag über die Ladentheke

Das Brötchen ist des Deutschen liebste Backware. Alleine im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 4,9 Millionen Tonnen Brötchen verkauft. Alles in einem Gesamtwert von 10,7 Milliarden Euro. Zwar lässt sich nur schwer bestimmen, wie viele Brötchen am Tag in Bochum über die Ladentheke gehen, aber der Obermeister schätzt, dass es rund 100.000 bis 120.000 Brötchen sind. Darunter fallen sowohl die Brötchen vom Bäcker, als auch die von Kiosken und Tankstellen.

Es gibt ein Brötchen mit zwei Oberseiten?

Das klassische Brötchen funktioniert seit seiner Erfindung immer gleich. „Es wiegt 45 bis 60 Gramm, muss außen knusprig sein, innen schön saftig und es sollte eine lange Verzehrfrische haben“, sagt Rupprecht. Gemacht wird das Brötchen aus sechs einfachen Zutaten: Mehl, Wasser, Hefe, Margarine, Backmittel und Salz. Es besteht in der Regel aus einer Ober- und einer Unterseite.

Welche davon beliebter ist, bleibt aber ein Streitthema am Frühstückstisch. Das hat schon vor 15 Jahren zwei Geschwister dazu bewogen, Auch wenn es sich wohl nicht flächendeckend in Deutschland durchgesetzt hat.

