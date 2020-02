Bochum: Wo der Pfarrer mit Narrenkappe predigt

Bochum-Werne. In der Herz-Jesu-Kirche in Bochum-Werne fand eine karnevalistische Messe mit heiteren Beiträgen statt. Glaube und Humor gehören zusammen.

Dass Humor und Glaube viel gemeinsam haben, wurde jetzt bei der „Karnevalistischen Messe“ in Werne deutlich. Pfarrer Pater David Ringel erinnerte in einer humorvollen Büttenpredigt von der Kanzel der Herz-Jesu-Kirche daran, dass „Gott den Menschen liebt, der singt und lacht“.

Wer am Sonntag die Herz-Jesu-Kirche in Werne betrat und vorher nicht die Gemeindenachrichten oder die WAZ gelesen haben sollte, wird sich vielleicht etwas gewundert haben: Warum spielt ein Spielmannzug in der Kirche und warum trägt Prinz Carsten II. im vollen Karnevals-Ornat eine Lesung im Altarraum vor, dessen Decke bunte Lichter beleuchten?

Junge Tradition fortführen

Keine Sorge: Die Werner Narren hatten nicht die Herz-Jesu-Kirche „besetzt“, vielmehr wurde dort eine noch junge Tradition fortgeführt, wie Gemeindeleiter Marcus Steiner zu Beginn der karnevalistischen Messe erklärte. Prinz Carsten II. vom Männergesangsverein MGV Cäcilia Bochum-Werne, der mit seinem närrischen Rat im Altarraum Platz der Herz-Jesu-Kirche genommen hatte, entzündete eine Kerze und erbat Gottes Segen für Saison 2020.

Bochum Strammes Programm für die Prinzessinnen Der Karneval geht für die Prinzessinnen Uschi I. (Krause) und Bianka I. (Friedrich) weiter. Zu Weiberfastnacht (Do, 20. Februar) besuchen sie mit Programm das St. Johannes-Stift. Am Freitag 21. Februar, folgt das Seniorenzentrum Glücksburger Straße. Beginn jeweils um 17 Uhr. Der „Kehraus“ am Veilchendienstag (25. Februar) setzt ab etwa 18 Uhr den gemütlichen Abschluss der Karnevalsaktivitäten von kfd und KAB im Gemeindesaal St. Johannes (Brenscheder Straße 43c). Gäste sind willkommen. Vorab feiert die kfd ihren beliebten Frauenkarneval. Alle Karte sind bereits vergriffen. In der Stadt sind die Prinzessinnen ebenfalls aktiv. Am Samstag, 22. Februar, geht es zum allgemeinen Karnevals-Biwak auf den Husemannplatz. Der Rathaussturm ist an Rosenmontag (24. Februar). Beginn jeweils 11 Uhr.

„Möge der Karneval unter einem guten Stern stehen“, betonte Marcus Steiner, und der Spielmannszug spielte das Lied „Freut euch des Lebens“, die Gemeinde stimmte mit ein. Auch sonst war die Heilige Messe etwas anders als sonst. Denn die Predigt durch Pfarrer Pater David Ringel fand in Form einer humorvollen Büttenrede in Reimform statt und sorgte für Heiterkeit und Schmunzeln.

„Gott liebt den Menschen, der singt und lacht“

„Die Kirche lebt durch Zusammenhalt und das Miteinander, ebenso wie der Karneval“, betonte Pfarrer Pater David Ringel. Wie beim närrischen Treiben heute gehöre der Wein auch zum Glauben seit langem dazu. Sei es beim letzten Abendmahl oder bei der Hochzeit zu Kanaan, bei der Jesus Christus Wasser in Wein verwandelte.

Pfarrer David Ringel hielt seine Predigt in Form einer launigen Büttenrede. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Gestentanz der Kinder

Dabei gelte es laut Ringel darum, beim Feiern und Wein „Maß zu halten“ und auch ältere Menschen einzubeziehen: „Reife Menschen sind wie reifer Wein wichtig“. Musikalisch gestaltet wurde die Karnevalistische Messe durch den 1. Batallionsspielmannszug des BSV 1564 Obercastrop und den Chor der Gemeinde Herz-Jesu.

Und auch die Kinder der Gemeinde in Werne führten einen lustigen „Tschu-Tschu-Wa“-Gestentanz auf. Humor und Glauben, dass passt in Werne auf jeden Fall gut zusammen, das zeigte nicht zuletzt auch der Beifall der Gläubigen im Gotteshaus.