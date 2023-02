Bochum: Wo an diesem Sonntag der Super Bowl gezeigt wird

Beim Super Bowl stehen sich in der Nacht zum Montag die Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles gegenüber. Zum Finale gibt es in Bochum einige Angebote.

Schlaflos in Bochum: Der 57. Super Bowl beschert American-Football-Fans von Sonntag auf Montag eine durchwachte Nacht. Daheim, mit der Familie oder mit Freunden, werden Bier, Chips und Burger vor der Glotze in Anschlag gebracht (live auf Pro7 und DAZN). Beim Rudelgucken macht’s noch mehr Spaß: Wenn um 0.30 Uhr im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, die Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles aufeinandertreffen, gibt es auch in unserer Stadt besondere Veranstaltungsformate.

Super Bowl: UCI-Kino zeigt das Finale auf der großen Leinwand

Das UCI im Ruhrpark zeigt das wichtigste TV-Event der USA auf der großen Kino-Leinwand. Los geht’s am Sonntag um 22.40 Uhr – „gemeinsam mit vielen anderen Fans, in bequemen Kinosesseln und mit bester Sicht von allen Plätzen“, wirbt das Großraumkino. Die Karten kosten 10 Euro und enthalten ein 0,5-Liter-Getränk (Softdrink oder Bier). Der Vorverkauf läuft auf uci-kinowelt.de, über die UCI-App oder direkt an der Kinokasse.

ThreeSixty im Bermudadreieck hat noch Plätze frei

Tradition haben die Super-Bowl-Partys in der Sportbar ThreeSixty im Bermudadreieck. Auch am Sonntag dreht sich von 23 bis 6 Uhr alles um den Höhepunkt der American-Football-Saison. Wer mitfeiern und -fiebern will, muss bei der Reservierung auch in diesem Jahr pro Person einen 20-Euro-Gutschein erwerben. „Er ist eins zu eins für Essen und Getränke einlösbar und dient als Sicherheit, um nicht unnötig Tische zu blockieren, die dann ggf. leer bleiben und anderen die Chance auf einen spannenden Sportabend nehmen“, teilt das ThreeSixty mit. Es gibt noch freie Restplätze. Infos: bochum.three-sixty.de

Grillakademie in Höntrop lädt zur „Super-Bowl-Night“

Bereits ausgebucht ist die „Super-Bowl-Night“, die die Grillakademie Ruhr um 22.30 Uhr an der Zollstraße startet. Für 69 Euro genießen die mehr als 50 Gäste ein typisch amerikanisches BBQ und die begleitenden Getränke. Das Spiel ist auf einer Großbildleinwand zu sehen.

Nahezu vergriffen sind auch die BBQ-Pakete, die die Grillakademie zum Super Bowl zusammenstellt: u.a. mit Chicken Wings, Pulled Pork, Burgern, Spare Ribs, Nachos und Cheesecake (99 Euro pro Set). Die Bestellungen werden am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr ausgegeben. „Wegen der hohen Nachfrage wollen wir die Kapazitäten für die Party und die Pakete 2024 erhöhen“, heißt es in Höntrop. Infos: grillkonzept.de

Die American-Football-Spielerinnen der Bochum Miners (hier ein Archivfoto) laden aus Anlass des Super Bowl am Samstag zu einem Probetraining auf dem Kunstrasenplatz am Schultenhof ein. Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

Football-Damen der „Bochum Miners“ richten am Samstag zum Probetraining ein

Einen Schub für ihren Sport erhofft sich das Frauen-Footballteam der Bochum Miners, das erfolgreich in der 2. Damen-Bundesliga spielt. Trotz der hohen Aufmerksamkeit für den Super Bowl zähle American Football in unserer Region weiterhin zu den Randsportarten, konstatiert Geschäftsführerin Charlotte Hesse.

„Wir sind stets auf der Suche nach interessierten Frauen und Mädchen und freuen uns über jeden Zuwachs: egal ob klein, groß, dick, dünn, schnell, langsam, erfahren oder unerfahren“, werben die Miners. Trainiert wird montags und mittwochs von 20 bis 22 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Schultenhof 101a in Bochum-Bergen sowie freitags von 20 bis 22 Uhr in der Sporthalle an der Moritz-Fiege-Straße 9. Infos: bochum-miners.de

Wer die Bochum Miners kennenlernen will, ist am Samstag, 11. Februar, von 11 bis 13 Uhr bei einem Probetraining am Schultenhof willkommen.

