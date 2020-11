Bochum: Wittener (10) stürzt schwer auf Mountainbike-Strecke

Ein Junge (10) aus Witten ist auf einer Mountainbike-Strecke in Bochum schwer gestürzt. Er am zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein zehnjähriger Wittener hat sich am Freitag (6. November) bei einem schwerer Sturz auf der Mountainbike-Strecke im Springorum-Park in Bochum-Weitmar verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignet sich gegen 15.50 Uhr auf dem Gelände an der Wasserstraße 435 b. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der junge Mountainbike-Fahrer aus Witten auf der Strecke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht, so die Polizei weiter.

