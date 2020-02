Die Feuerwehr (hier Leiter Simon Heußen, li., und Brandrat Thomas Lindemann) hat auf der Hauptfeuerwache einen Führungsstab eingerichtet. Auch alle Freiwilligen Löschzüge sind in Alarmbereitschaft.

Bochum. Am Nachmittag soll das Sturmtief „Sabine“ Bochum erreichen. Was ist jetzt zu tun? Wie kann man sich schützen? Die Feuerwehr gibt Hinweise.

Bochum: Wie sich die Bürger vor dem Sturm schützen können

Kräftige Windböen fegen seit Sonntagvormittag durch Bochum: Vorboten des Orkantiefs „Sabine“, das am Nachmittag die Region erreichen soll. „Ab 16 Uhr werden auch in Bochum schwere Sturmböen bis 100 km/h erwartet“, bekräftigt die Feuerwehr ihre Warnung. In der Nacht zum Montag könnten die Orkanböen sogar bis zu 120 km/h erreichen.

Sturm in Bochum: Am besten zu Hause bleiben

Die Feuerwehr gibt wichtige Tipps, die alle Bochumer beherzigen sollten:

Bleiben Sie, sofern möglich, zu Hause und verlassen Sie das sichere Gebäude nur in Ausnahmefällen.

Schließen Sie Fenster und Türen. Denken Sie auch an Dachfenster und -luken.

Befestigen Sie lose Gegenstände (Gartenmöbel, Müllbehälter etc.) oder holen Sie diese ins Haus.

Halten Sie Wasserabläufe rund ums Haus frei von Laub.

Von Bäumen geht eine große Gefahr aus. Bitte meiden Sie diese nach Möglichkeit.

Parken Sie Ihr Auto nach Möglichkeit nicht unter Bäumen.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit beim Autofahren den Witterungsverhältnissen an. Achten Sie auf umherfliegende oder herabfallende Teile.

Führen Sie für den Notfall ein Mobiltelefon mit.

Notruf nur bei akuter Gefahr nutzen

Bitte melden Sie in der ersten Phase des Unwetters nur wichtige und schwerwiegende Ereignisse. Dazu gehören: akute Gefahr für Menschen, komplett blockierte Straßen und lose Dachteile, die auf öffentlichen Raum stürzen könnten.

„Bei schweren Unwettern gehen unzählige Meldungen über den Notruf 112 ein. Lebenswichtige und dringende Einsätze haben hier natürlich immer Vorrang“, so die Feuerwehr. „Wir bitten deshalb um Nachsicht, wenn es bei weniger dringenden Einsätzen (blockierte Gehwege oder geringe Mengen Wasser im Keller) zu Wartezeiten kommt.“

Auch alle Berufskollegs bleiben geschlossen

Derweil steht fest, dass am Montag auch sämtliche Berufskollegs in Bochum geschlossen bleiben. „Darüber haben sich die Bochumer Schulleitungen verständigt“, teilt Susanne Muthig-Beilmann (Louis-Barre-Berufskolleg mit). Zwar überlässt die Stadt Bochum den Schulen bzw. Eltern die Entscheidung. Es ist aber davon auszugehen, dass vielerorts der Unterricht ausfällt.