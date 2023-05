Bochum: Wie Post und DHL auf neues Kundenverhalten reagieren

An der Markstraße 120 wurde in der vergangenen Woche ein neuer Paketshop von DHL eröffnet.

Bochum. Die Post lässt sich nicht genau in die Karten blicken. Doch das Unternehmen beteuert, auch in Bochum weiterhin das „Ohr beim Kunden“ zu haben.

Immer wieder berichtet die WAZ über Reaktionen und Ärger von Postkunden, wenn etwa eine Filiale geschlossen (zuletzt in Querenburg Auf dem Backenberg) oder auch nur umgebaut wird. Gleichzeitig vergeht kaum eine Woche, dass Post/DHL nicht die Eröffnung eines neuen Paketshops in unserer Stadt verkündet wie zuletzt auf der Markstraße oder ganz aktuell auf der Bahnhofstraße in Wattenscheid-Westenfeld. Wir wollten wissen, wie das zusammenpasst und ob in Zeiten der Digitalisierung etwa Ausgabestellen für Briefmarken überhaupt noch in Masse benötigt werden.

So richtig in die Karten gucken lässt sich der Konzern dabei nicht, vor allem wenn es um verlässliche Zahlen zum geänderten Kundenverhalten geht. Regionalpostsprecher Achim Gahr betont: „Wie jedes Unternehmen im Bereich der Dienstleistung machen auch wir Untersuchungen bzw. Kundenbefragungen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus wettbewerbsrechtlichen Gründen keine weiteren Auskünfte dazu geben. Durch „das Ohr beim Kunden“ hätte das Unternehmen aber sein Dienstleistungsangebot laufend ausgebaut und verbessert.“

Es gibt weiterhin viele Anlaufstellen für Postkunden

Dabei bestätigt er die Wahrnehmung auch in Bochum, dass es zwar eine Ausdünnung des Filialnetzes, nicht aber eine solche bei Kontaktstellen, also etwa Paketstationen oder sogenannter Filialpartner, gibt. Immer mehr Dienstleitungen finden deshalb etwa in Kiosken, Einkaufszentren oder automatisch betriebenen Abholstationen statt.

Automatische Paketstationen an stark frequentierten Orten wie Supermärkten oder Einkaufszentren werden immer beliebter und sind nahezu selbst erklärend. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gahr verspricht in diesem Zusammenhang: „Aber auch in Zukunft und in einer zunehmend digitalisierten Welt wird unser stationäres Netz eine wichtige Anlaufstelle für unsere Kunden bleiben. Auch deshalb, haben wir die durchschnittlichen Wochenöffnungszeiten unserer Postfilialen seit dem Jahr 1990 (damals rund 18 Stunden pro Woche) kontinuierlich auf heute durchschnittlich 55 Stunden pro Woche für unsere Kunden gesteigert.“

Postfiliale ist immer auch ein Treffpunkt vor Ort

Zuletzt die Schließung der beliebten Wattenscheider Post- und Postbankfiliale an der Hochstraße, ärgerte viele Kundinnen und Kunden sehr. Ein Passant machte im Sommer letzten Jahres an einem der letzten Öffnungstage seinem Ärger Luft: „Die Post ist hier, seit ich denken kann. Schon als Baby bin ich mit der Karre hier hingefahren worden.“ Die Post-Filiale sei auch immer ein Treffpunkt gewesen. „Wir treffen uns an der Post“, so habe man es in Wattenscheid gesagt. „Wirklich schade diese Veränderung.“

Da ist es für treue Kunden ein schwacher Trost, wenn Achim Gahr beteuert: „In Zeiten der Digitalisierung, in denen wir einen Rückgang klassischer Briefe von zwei bis drei Prozent jährlich zu beklagen haben, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass wir trotzdem an unserer Präsenz vor Ort festhalten und für die Menschen da sind.“

Immerhin funktioniert der Online-Standort-Finder von DHL/Post gut. Hier lässt sich für internetaffine Kundinnen und Kunden schnell der Weg zur nächsten Filiale oder dem nächsten Paketshop finden.

