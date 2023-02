Bochum: Werner Wochenmarkt muss erneut Standort wechseln

Auf dem Parkplatz vor dem Hagebaumarkt und Bauststoffhandel Ziesak in Bochum-Werne kann der Werner Wochenmarkt ab März nicht mehr stattfinden.

Bochum. Der Wochenmarkt in Bochum-Werne muss zum zweiten mal umziehen. Was die Gründe sind und wo der neue Standort des Wochenmarktes sein wird.

Der Werner Wochenmarkt zieht erneut um. Ab dem 1. März wird der Wochenmarkt vorübergehend zum „Wallbaum 53“ verlegt, bis er zu seinem regulären Standort, dem Werner Markt, zurückkann. „Wir freuen uns, dass so schnell eine gute Alternative gefunden werden konnte“, sagt Marktleiterin Bea Sekula von Bochum Marketing.

Die Marktzeiten bleiben an dem neuen Standort unverändert, teilt die Bochum Marketing GmbH mit. Montags und samstags von sieben bis 13 Uhr können Kundinnen und Kunden auf dem Wochenmarkt einkaufen. Alle Händlerinnen und Händler werden an den neuen Standort mitziehen.

Wochenmarkt in Bochum-Werne musste schonmal umziehen

Der letzte Verkaufstag des Marktes am derzeitigen Standort, dem Parkplatz vor dem Hagebaumarkt und dem Baustoffhandel Ziesak an der „Hauptstraße 90“, wird der 25. Februar sein. An diesem Tag soll zum Abschluss des temporären Standorts vom Baustoffhandel Ziesak ein Grillfest stattfinden.

Im August des vergangenen Jahres war der Werner Wochenmarkt auf den Parkplatz verlegt worden. Dieser wird ab dem Frühjahr jedoch anderweitig gebraucht, weswegen ein weiterer Umzug nötig war. Bochum Marketing teilt mit, dass eine Rückkehr zum Werner Markt voraussichtlich für Ende April geplant ist.

