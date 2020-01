Unbekannte Täter sind am Freitag (3. Januar) in das Haus Rogge in Bochum-Werne eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Bochum-Werne. Im Haus Rogge in Bochum-Werne wurden am Freitag (3. Januar) drei Automaten aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs am Werner Hellweg.

Bochum-Werne: Unbekannte Täter brechen ins Haus Rogge ein

Unbekannte Täter sind am Freitag (3. Januar) zwischen 1 und 16.05 Uhr in die Gaststätte Haus Rogge am Werner Hellweg in Bochum-Werne eingebrochen. Sie hätten sich gewaltsam Zutritt ins innere des Lokals verschafft und es dabei vorrangig auf die aufgestellten Automaten abgesehen, teilt die Bochumer Polizei mit.

Zwei Spielautomaten und ein Zigarettenautomat seien von den Tätern aufgehebelt und Bargeld sowie Zigaretten in derzeit unbekannter Höhe entwendet worden. Vor Verlassen des Tatortes bedienten sie sich noch an der Theke der Gaststätte und nahmen einige Flaschen Spirituosen an sich, so die Polizei weiter. Sie bittet um Hinweise.

Einbruch in Bochumer Gaststätte: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Einbruchs in die Gaststätte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Tel. 0234/ 909-82 05 und außerhalb der Bürozeiten bei der Kriminalwache unter 0234/ 909-44 41.

