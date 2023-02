Bochum-Werne: Männergesangsverein sucht neue Mitglieder

Bochum-Werne. In Bochum-Werne sucht der Männergesangsverein neue Mitglieder für seinen Chor. Auch Interessierte, die ein Instrument spielen, seien willkommen.

Der Männergesangsverein Einigkeit 1879 Bochum-Werne (MGV Werne) sucht Nachwuchs in allen Stimmbereichen, damit der Verein weiter bestehen kann. „Wir wünschen uns jüngere und junggebliebene Sänger, die Spaß und Freude darin finden, Lieder im Chor oder/und als Solist zu singen“, sagt Holger Kieseleit, der erste Notenwart des MGV Werne. Wenn Interessierte zusätzlich ein Instrument spielen, wie beispielsweise Geige oder Gitarre, sei dies ebenfalls willkommen. Hierbei seien allerdings Notenkenntnisse vorausgesetzt, teilt der Verein mit.

Gemeinsam mit einem Chorleiter probt der MGV Werne immer montags von 19 Uhr bis 21 Uhr im Bürgertreff des Ludwig-Steil-Haus-Vereins an der Rüsingsstraße 1, Ecke Werner Hellweg, in Bochum-Werne. Interessierte können entweder über die Internetseite www.mgv-einigkeit.de oder per E-Mail an dieter.schoss@gmx.de Kontakt aufnehmen. Es bestehe außerdem die Möglichkeit, die Probe am Montag einfach so zu besuchen. Eine Gage für Musiker oder Sänger gebe es beim MGV Werne nicht.

Vielfältige Auftritte des Männergesangsvereins Bochum-Werne

Derzeit probe der MGV Werne bereits für ein Weihnachtskonzert, das Mitte Dezember in der evangelischen Kirche in Werne stattfinden wird. Auch bei Sommerfesten und Weihnachtsmärkten trete der Männergesangsverein auf.

Der MGV Werne, der im vergangenen Jahr sein 143-Jähriges Jubiläum gefeiert hat und zu einem der ältesten Vereine im Bochumer Osten gehört, kann auf viele Auftritte zurückblicken. Ein großes Konzert habe 2017 mit Kathy Kelly von der Kelly Family stattgefunden. Gemeinsam mit einem jungen Sinfonieorchester aus Köln, den „The Chambers“, ist der MGV Werne in der Vergangenheit öfter aufgetreten. Auf der Internetseite des Vereins heißt es: „Highlights, die weder wir, noch das Publikum so schnell wieder vergessen werden.“

