Bochum-Werne: Eröffnungstermin der Rossmann-Filiale steht

Am 17. Juni soll die neue Rossmann-Filiale in Bochum-Werne eröffnet werden.

Es ist so weit: Am 17. Juni wird die lang erwartete neue Rossmann-Filiale in Bochum-Werne eröffnet. So soll der alten Aldi-Filiale am Werner Hellweg 502 neues Leben eingehaucht werden. Der Verkaufsraum soll ebenfalls die frühere Kneipe nebenan und die beiden Wohnungen umfassen. So wird dem Leerstand großzügig vorgebeugt und die hervorragende Einkaufslage genutzt. Auch nach Mitarbeitenden für die Neueröffnung wurde bereits gesucht.

Was zu Verzögen im Umbau der Rossmann Filiale führte

Die verspätete Eröffnung und die stockenden Umbauarbeiten hängen mit der schwierigen Lage in der Baubranche zusammen. Das liege etwa an der schleppenden Beschaffung von Materialien oder dem Mangel an passenden Arbeitskräften. Bereits im Sommer 2022 war eine Verspätung angekündigt worden. Die Kunden erfuhren dies zunächst nur über ein an der Baustelle angebrachtes Informationsbanner. Doch das Warten hat sich gelohnt. Endlich soll nun der Leerstand in bester Einkaufslage ein Ende haben.

Förderprogramm für Stadtumbau kommt 2023 zum Ende

Dazu hat auch das sogenannte Förderprogramm für Stadtentwicklung „W-LAB“ seinen Teil beigetragen, das millionenschwere Förderprogramm „Soziale Stadt“ für Werne und Langendreer. Denn auch diese Neueröffnung markiert einen Fortschritt in puncto Stadtumbau. Bereits seit 2016 hat das Förderprogramm unter Einsatz von 33 Millionen Euro das Gesicht der beiden Stadtteile gewandelt. Ende 2023 wird das Projekt die Zielgrade erreichen.

