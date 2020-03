Zwei Staubsauger, Rohre, Papier, Überraschungseier und eine Gruppe Physik-Begeisterter – mehr braucht es nicht, um für ordentlich Lärm und Wirbel an einem ganz normalen Schultag in Bochum zu sorgen. Auf dem Schulhof der Matthias-Claudius-Schule fliegen plötzlich Überraschungseier in hohem Bogen durch die Luft, denn die Hobby-Physiker haben den Staubsauger kurzerhand zur Kanone umfunktioniert.

Schnell drängen sich Schüler an den Fenstern, um zu sehen was Lehrer Stefan Wentzel und die Teilnehmer seines Physik-Projektes veranstalten. „Was macht ihr da?“ ruft ein Schüler ihnen zu. „Wir schießen Überraschungseier“ lautet die Antwort.

Schüler aus Bochum bereiten sich auf einen hochkarätigen Wettbewerb vor

Das lustige Experiment ist der Auftakt zu vielen weiteren Treffen seiner neuen Physik-Gruppe, mit der der Diplom-Physiker und Lehrer Wentzel beim experimentellen Physik-Wettbewerb „GYPT“ (kurz für: German-Young-Physicists-Tournament) teilnehmen möchte. Dazu müssen sich die Teilnehmer jedoch zuvor beim Regionalwettbewerb in der Ruhr-Uni qualifizieren. Mit der wird eng zusammengearbeitet, denn hier ist der GYPT-Standort in Bochum, an dem sich die Schüler auf das große Physikturnier vorbereiten.

Bochum Physik für Schüler Die MCS-Junior-Akademie- Das GYPT-Zentrum in Bochum gehört zur Matthias-Claudius Junior-Akademie. Hier können Kinder und Jugendliche mit besonderem Interesse an Naturwissenschaften ihrer Leidenschaft nachgehen und sich austauschen. Im Vordergrund stehen Experimente, die von den Schülern durchgeführt werden. Das GYPT wird von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft durchgeführt. Wer sich beim Regionalwettbewerb für die nächste Stufe qualifiziert, darf beim Bundeswettbewerb in Bad Honnef teilnehmen. Die Gewinner dieses Wettbewerbs reisen wiederum zum internationalen Wettbewerb „IYPT“ (International-Young-Physicists-Tournament). In diesem Jahr qualifizierte sich Clarissa Schäfer und nahm am GYPT-Bundeswettbewerb in Bad Honnef teil. Sie hielt einen Vortrag über eine historische Zeitmessmethode mit sinkenden Metallschalen.

15 Schüler aus den Jahrgangsstufen acht bis 13 hat Wentzel zum Physik-Projekt eingeladen, das mehr als eine bloße AG ist. „Das läuft hier unter Begabtenförderung“, meint der Lehrer stolz. Er sucht gezielt nach Schülern, die Interesse an Physik und Naturwissenschaften haben.

„Ein Training für Naturwissenschaftler“

Einmal pro Woche trifft sich die Gruppe ab sofort, um Experimente durchzuführen. Dabei fliegen nicht immer Gegenstände durch die Luft. Ein Großteil der Arbeit ist theoretischer Natur und besteht in der Durchführung von Messungen und Analysen. Die Schüler arbeiten unter der Anleitung ihres Lehrers und Sami Razzoume, der wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Uni ist. „Das ist im Grunde ein Training für Naturwissenschaftler“, fasst Wentzel zusammen. So wie Sportler für ihre Spiele und Wettkämpfe trainieren, müssten Physiker das eben auch tun – mit möglichst vielen Experimenten.

Referiert wird auf Englisch

Am Tag eines Wettbewerbs stellen die Schüler einen Versuch vor, den sie zuvor aus einem festgelegten Katalog ausgewählt und erforscht haben. Der Standard dieses Vortrags sei sowohl fachlich, als auch sprachlich hoch, erzählt Wentzel. Es wird auf englisch referiert. Das diene der Vorbereitung, sollte eine Gruppe sich für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Eine hochkarätige Jury aus Professoren, Studenten, Lehrern, sowie einer gegnerischen Mannschaft beurteilt die Leistung.

Im dritten Jahr dabei

Mona ist bereits im dritten Jahr dabei. Die Zehntklässlerin möchte nach dem Abitur in den Naturwissenschaften tätig sein. Auch sie findet die Vorträge anspruchsvoll, gerade aufgrund der englischen Sprache. „Das sind ja alles Fachbegriffe, keine englische Alltagssprache. Das macht es kompliziert. Vor allem, weil viel mehr Leute da sind als in den Workshops, in denen wir üben“, berichtet sie. Die Herausforderung nimmt sie jedoch an. „Mit jedem Jahr merkt man mehr, in welche Richtung der Vortrag gehen soll“.

