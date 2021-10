Bochum: Weniger Geburten als 2020 im Sieben-Monate-Trend

Bochum. In Bochum sind zwischen Januar und Juli 2021 weniger Kinder geboren als im Vorjahreszeitraum. Im NRW-Schnitt sieht das anders aus.

In Bochum sind in den ersten sieben Monaten 2021 weniger Kinder auf die Welt gekommen als im Jahr zuvor. 1887 Kinder sind nach Angaben des statistischen Landesamtes von Januar bis Juli dieses Jahres in Bochum geboren. Das sind etwas weniger Kinder als 2020. Damals waren es im gleichen Zeitraum 1908 Kinder gewesen.

Der NRW-Schnitt zeigt eine andere Tendenz: In den Monaten von Januar bis Juli 2021 kamen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 99.406 Kinder zur Welt, das waren 1,1 Prozent mehr Geburten als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020.

