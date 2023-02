Kriminalität Bochum: Weindiebe brechen mit roher Gewalt in Tankstelle ein

Bochum. Auf brachiale Weise sind unbekannte Einbrecher in eine Bochumer Tankstelle eingestiegen. Sie erbeuteten Alkohol.

Unbekannte sind am späten Freitagabend (24.) auf brachiale Weise in eine Tankstelle in Bochum-Hofstede eingebrochen. Beute: mehrere Flaschen Weißwein.

Täter werfen Gullydeckel in eine Scheibe der Bochumer Tankstelle

Nach Polizeiangaben warfen sie gegen 23.05 Uhr mit einem Gullydeckel eine Scheibe der Tankstelle an der Dorstener Straße 476 ein. Sie drangen in den Verkaufsraum ein und bedienten sich im Getränkeregal. Mit dem Alkohol verschwanden sie.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234 909 8135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

