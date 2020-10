Bochum: Weihnachtsmarkt soll trotz Corona stattfinden

Der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt soll trotz Corona stattfinden. Das bekräftigt die Bochum Marketing GmbH als Veranstalter auf Anfrage der WAZ.

Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren im Rathaus. Den Gesundheits- und Ordnungsbehörden obliegt es, das vorgelegte Hygienekonzept zu prüfen. Einzelheiten nennt BO-Marketing noch nicht. „Wir planen den Weihnachtsmarkt nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung“, heißt es. Dabei ist zu erwarten, dass sich das Konzept an den Bestimmungen für den Weihnachtsmarkt in Essen anlehnt. Dort wird der Budenzauber räumlich entzerrt. Die Gastronomie wird in die Außenbereiche verlegt und in sogenannten Glühweingärten mit Masken bis zum Platz und Registrierungspflicht gebündelt.

Weihnachtsmarkt in Bochum: Start am 19. November geplant

Man lasse sich ausreichend Zeit, um alle Fragen des Hygieneschutzes und der Sicherheit zu berücksichtigen, erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk. Die Tendenz ist bei BO-Marketing ebenso wie im Rathaus jedoch eindeutig: Eine Absage wie in dieser Woche in Hattingen verkündet soll in Bochum möglichst verhindert werden.

Der Weihnachtsmarkt soll am 19. November beginnen. Die Verträge für die 200 Hütten und Stände sind seit Monaten unter Dach und Fach (mit Corona-Ausstiegsklausel). Mit 1,5 Millionen Besuchern ist es die mit Abstand größte und für den Einzelhandel und die Gastronomie wichtigste Veranstaltung in Bochum.