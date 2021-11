Bochum Weihnachtsmarkt: Schärfere Regeln – Besuch nur mit 2G

Bochum. Die Stadt Bochum reagiert auf die dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Weihnachtsmarkt ist nur mit 2G erlaubt. Das sind die Regeln.

Die Stadt Bochum reagiert auf die sich rapide verschlechternde Corona-Lage. Mit der Eröffnung des Bochumer Weihnachtsmarktes am Donnerstag (18.) verfügt die Stadt für den Innenstadtbereich nun doch eine verpflichtende 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Besucher und Besucherinnen Zutritt erhalten. Darüber hinaus wird das Tragen von Masken auf dem Weihnachtsmarkt empfohlen.

Noch vor wenigen Tagen hatte die Stadt die mildere 3G-Regel angekündigt. Nach dem ursprünglichen Plan sollte es in den Innenbereichen der Gastronomie, wie etwa der Glühweingasse in der Harmoniestraße, eine Maskentragepflicht geben. Die neue Entscheidung kommt zu einer Zeit, wo fast täglich steigende Sieben-Tages-Inzidenz-Werte gemeldet werden.

Impftempo hat zuletzt deutlich angezogen

Die Zahl der Impfungen zog auch in Bochum zuletzt wieder deutlich an. So wurden am Dienstag, 16. November, mehr als 6000 Impfungen in der Woche verabreicht. Auch bei den Booster-Impfungen gibt es bei bestimmten Berufsgruppen Fortschritte. Die rund 2900 Beschäftigten Beschäftigten des Katholischen Klinikums etwa haben bereits ihre dritte Impfung erhalten.

Nach Informationen der WAZ sollen auf der nächsten Krisenstabssitzung der Stadt am Mittwoch (17.) weitere wichtige Entscheidungen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle getroffen werden. Wie die WAZ erfuhr, könnten schon bald wieder Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt unterstützen. Auch mit der Eröffnung weiterer dezentraler Impfzentren sei zu rechnen.

Sogar der Ruhrcongress könnte beim Impfen wieder eingesetzt werden

Dies könnte über die bislang angekündigten drei Mini-Impfzentren hinausgehen. Am Dienstag sind die Arbeiten im ehemaligen WAZ-Leserladen, Huestraße 17, bereits fortgeschritten. Hier wird eine komplette Impfstraße eingerichtet. In dieser Woche wird sie Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils von 17-19 Uhr geöffnet sein. Ohne Termine sind dann dort Impfungen möglich.

Offenbar ist auch angedacht, zumindest einige Impfstraßen im Ruhrcongress wieder zu eröffnen. Auch dies soll am Mittwoch im Krisenstab entschieden werden. Das Impfzentrum Bochum hatte Ende September nach acht Monaten seine Pforten geschlossen. Mehr als 250.000 Impfungen wurden dort vorgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum