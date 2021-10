Bochum: Weihnachtsmarkt – Die ersten Lichter hängen schon

Die Stadtwerke haben in der Bochumer Innenstadt mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung begonnen.

Bochum. Am 18. November startet der Bochumer Weihnachtsmarkt. Die Stadtwerke haben jetzt damit begonnen, die Festbeleuchtung in der City anzubringen.

Der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt rückt näher. Die Stadtwerke haben in dieser Woche damit begonnen, die Festbeleuchtung in der City zu installieren. Der Energieversorger setzt dabei seit 2016 auf energieeffiziente LED-Technik. „Wir haben damals die alten Lichterketten ausgetauscht und uns für die Umrüstung entschieden“, erklärt Sprecher Kai Krischnak. Die LED-Ketten kommen mit einem Zehntel der Leistung gegenüber den zuvor eingesetzten Sieben-Watt-Glühlampen aus.

Zusätzlich schmücken blaue LED-Lichterkugeln die Bäume. Die Kombination aus weißen Lichterketten und blauen Leuchtkugeln sei kein Zufall, so Krischnak: „Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung kommen die Bochumer Stadtfarben zum Einsatz.“

Weihnachtsmarkt in Bochum: Erstmals gilt die 3G-Regel

Ab Donnerstag, 18. November, erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung täglich von 16 bis 22 Uhr. An diesem Tag startet der Weihnachtsmarkt. Nach der Corona-Absage 2020 gilt erstmals die 3G-Regel. Das heißt: Die Besucher müssen geimpft, genesen oder binnen 48 Stunden getestet sein. Bochum Marketing kündigt als Veranstalter stichprobenartige Kontrollen an. Die Glühweinstände werden für die Einlasskontrollen eingezäunt.

