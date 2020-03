Martina Gedeck und Ulrich Tukur sind die Stars in einer wundervollem Tragikomödie, die beim nächsten WAZ-Kino-Café am Montag, 16. März, im Casablanca (Kortumstraße 11) in Bochum gezeigt wird. „Und wer nimmt den Hund?“ erzählt von Doris und Georg, die seit über 20 Jahren verheiratet sind. Doch nachdem die beiden Kinder aus dem Haus sind, haben sie sich immer weniger zu sagen. Als Georg eine Affäre mit einer jungen Doktorandin beginnt, stehen die Zeichen auf Scheidung. Der Versuch, die Trennung gütlich zu regeln, geht böse schief...

Der bitterböse Scheidungsfilm, bei dem es auch viel zu lachen gibt, erinnert bisweilen an den Hollywood-Klassiker „Der Rosenkrieg“. Die Vorstellungen im Casablanca beginnen um 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr, im Eintrittspreis (6 Euro) sind Kaffee und Kuchen enthalten. Das Casablanca öffnet um 11 Uhr.

Waterproof

Die Filmregisseurin Daniela König stellt ihren Dokumentarfilm „Waterproof“ am Donnerstag, 12. März, im Kino Endstation (Wallbaumweg 108) vor und steht im Anschluss an die Vorstellung, die um 20.15 Uhr beginnt, für ein Filmgespräch zur Verfügung. Der Film begleitet drei Frauen, die als Klempnerinnen in einem der trockensten Länder der Welt leben: in Jordanien. Sie reparieren Rohrbrüche, reinigen Wassertanks und zeigen Hausfrauen den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser.

Das geheime Leben der Bäume

In der Reihe „Plüschkino“ zeigt das Kino Endstation am Samstag, 14. März, um 15 Uhr den Dokumentarfilm „Das geheime Leben der Bäume“. Als Peter Wohlleben 2015 sein gleichnamiges Buch veröffentlichte, stürmte er damit über Nacht die Bestsellerlisten: Denn so wie der Förster aus der Gemeinde Wershofen hatte zuvor noch niemand über den deutschen Wald geschrieben. Nun kommt das Buch ins Kino: Jörg Adolphs Dokumentation gibt einen faszinierenden Einblick in das komplexe Zusammenleben der Bäume und folgt gleichzeitig Peter Wohlleben, der sich vehement für ein neues Verständnis des Waldes einsetzt.

Expedition in der Arktis

Im arktischen Sommer planten die beiden Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg die Umrundung von Spitzbergen in einem alten, zum Expeditionsschiff ausgebauten Fischkutter. Was sie dabei erlebten, haben sie in einer faszinierenden Doku festgehalten: „Spitzbergen – Auf Expedition in der Arktis“ schaut auf eine einzigartige Welt aus Eis, Schnee und Gletschern, die durch den Klimawandel bedroht ist wie nie zuvor. Zu sehen am Freitag, 13. März, um 18 Uhr, sowie Sonntag, 15. März, um 18.15 Uhr im Metropolis (Hauptbahnhof).

