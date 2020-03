Bochum: WAZ-Gewinner genießen Festessen und VIP-Service

„Es war ein wunderschöner Abend.“ Diesen Samstag werden Ursula und Achim Herda so schnell nicht vergessen. Als WAZ-Gewinner genossen sie das „Menue Karussell“ im Restaurant Borgböhmer’s Waldesruh – VIP-Fahrservice inklusive.

Mehr als 200 Leserinnen und Leser hatten sich an dem WAZ-Gewinnspiel im Rahmen der Gastro-Aktion beteiligt. Seit Anfang Februar sind es 37 Restaurants in Bochum und Umgebung, die das „Menue Karussell“ kreisen lassen. Dabei wird ein Vier-Gänge-Menü samt begleitender Getränke zum Festpreis angeboten. Knapp 20.000 Essen wurden so im vergangenen Jahr verkauft.

WAZ-Gewinner in Bochum: Es gab Zander und Rumpsteak

Für das WAZ-Gewinnspiel organisierten Andreas Sievers vom Frischemarkt Niggemann und die Waldesruh-Inhaber Gerd und Heino Borgböhmer ein Festessen für zwei Personen. Ursula und Achim Herda (beide 67) war das Glück holt. Sie ließen sich am Samstag in dem Traditionslokal in Sundern u.a. Zanderfilet und Black-Angus-Rumpsteak schmecken.

„Das Essen war hervorragend, ebenso wie der Service“, schwärmte Achim Herda am Sonntag. Als VIPs fühlten sich die Eheleute auch bei der An- und Abreise. Ein Chauffeur des Porsche-Zentrums Soest holte die langjährigen WAZ-Abonnenten am frühen Abend daheim an der Universitätsstraße ab, kutschierte sie standesgemäß in das Restaurant und brachte sie nach dem Essen wohlbehalten wieder heim.

Das „Menue Karussell“ dreht sich noch bis 31. März. Infos und Buchungen auf www.menue-karussell.de.