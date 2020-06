Bochum: WAZ-Autokino geht mit drei Filmabenden zu Ende

Das WAZ-Autokino am Kemnader See wartet zum Finale mit drei Filmabenden auf.

Bochum. Das WAZ-Autokino am Kemnader See geht nach eineinhalb Monaten zu Ende. Zum Finale werden drei Filme gezeigt, darunter ein echter Revierklassiker.

Das WAZ-Autokino am Kemnader See geht zu Ende zu. Anfang Mai hatte der Dortmunder Veranstalter Holger Schmidt das Autokino als Corona-Alternativprogramm kurzfristig auf der Wiese am Freizeitbad Heveney auf die Beine gestellt.

Zwar gab es zuletzt Differenzen mit den Ordnungsbehörden, die weitere Events wie Party- und DJ-Formate untersagten. Schmidt zeigt sich dennoch zufrieden: „Wir blicken zurück auf eine äußerst interessante Zeit und hoffen, unseren Besuchern eine paar schöne Momente gezaubert zu haben.“

„Bang Boom Bang“ ist der WAZ-Wunschfilm

Zum Ausklang stehen drei Filmabende auf dem Programm. Beim WAZ-Wunschfilmtag am Donnerstag (18.) flimmert noch einmal der Ruhrpott-Klassiker „Bang Boom Bang“ über die XXL-Leinwand. Am Freitag (19.) folgt „The Gentlemen“. Das Finale markiert am Sonntag (20.) „Joker“.

Einlass ist ab 20.15 Uhr, Filmbeginn gegen 21.45 Uhr. Der Eintritt kostet 9,95 Euro pro Person. Tickets und alle Infos auf https://autokino-kemnadersee.de.

Am 26. Juni ist die Wiedereröffnung des Freizeitbades Heveney geplant.