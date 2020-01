Bochum-Wattenscheid: Hühnertransporter kommt vom Weg ab

Der holländische Lkw mit den Tieren ist am Donnerstag gegen 0.30 Uhr vom Vienhovenweg in Wattenscheid-Sevinghausen in den Graben abgekommen und drohte umzukippen. Das Fahrzeug kam von einem dortigen Mastbetrieb und war auf dem Weg in die Niederlande.

Nach rund drei Stunden gelang es einem aus Dortmund herbeigerufenen Bergungsfahrzeug eines Spezialunternehmens, den Tiertransporter samt Anhänger wieder aufzurichten, damit dieser seine Fahrt fortsetzen konnte.