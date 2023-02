Die Wasserwelten Bochum erhöhen die Wassertemperaturen in den Bädern – vorerst allerdings nur in den Planschbecken und in einem Lehrschwimmbecken.

Die Wasserwelten Bochum erhöhen die Wassertemperaturen in den städtischen Bädern – allerdings nicht in den großen Becken. Ab Freitag (3.) sollen die Werte im Lehrschwimmbecken im Unibad Querenburg 29 Grad (bisher 28 Grad) und in den Planschbecken in Hofstede, Linden und Langendreer 31 Grad (bisher 30 Grad) betragen, kündigt Wasserwelten-Sprecher Christian Seger an.

In den Schwimmerbecken in den Hallenbädern Linden, Hofstede und Langendreer sowie im Unibad bleibe es vorerst bei 26 Grad, so der Betreiber. Auch eine Rückkehr der beliebten Warmbadetage sei derzeit nicht geplant, heißt es auf WAZ-Anfrage.

Bäder in Bochum: Sauna-Öffnungszeiten werden erweitert

Moderat erweitert werden ebenfalls ab Freitag die Öffnungszeiten der Saunen. Montags bleiben alle Schwitzhütten geschlossen. In Linden ist die Sauna dienstags und donnerstags für Männer, mittwochs und freitags für Frauen sowie samstags und sonntags für gemischte Besucher geöffnet. In Hofstede und Langendreer werden die Saunen mittwochs für Frauen, donnerstags für Männer und freitags für gemischte Besucher angeheizt. An den Wochenenden bleiben die Saunen an diesen Standorten geschlossen.

„Wir sind nach wie vor aufgerufen, Energie einzusparen. Diesen Verpflichtungen kommen wir so lange nach, wie es die aktuelle Situation erfordert“, erklärt Marcus Müller, Geschäftsführer der Wasserwelten Bochum. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichneten die Hallenbäder zwischen September und Dezember 2029 einen Besucherrückgang von 19 Prozent.

Alle Infos auf wasserwelten-bochum.de.

