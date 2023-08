Bochum: Wasser darf wieder aus der Ruhr entnommen werden

Gut gefüllt ist die Ruhr nach den Regenfällen in den vergangenen Wochen (Archivbild).

Bochum. Wegen des niedrigen Pegelstands war es verboten, Wasser aus der Ruhr zu entnehmen. Nach starken Regenfällen ist dieses Verbot vorerst aufgehoben.

Wegen der niedrigen Wasserstände in Ruhr, Lenne und Sieg hatte die Bezirksregierung Arnsberg untersagt, Wasser aus den Flüssen zu entnehmen. Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Wochen hat sie die Allgemeinverfügung nun bis zum 1. September ausgesetzt, da sich die Lage an den Flüssen Ruhr, Lenne und Sieg entschärft habe.

Neue Regelung gilt zunächst bis zum 1. September

Nun ist es zunächst bis zum 1. September wieder erlaubt, Wasser für den Gemeingebrauch sowie im Rahmen des Anlieger- und Eigentümergebrauchs aus den Flüssen zu entnehmen, heißt es. Die Bezirksregierung werde fortlaufend prüfen, ob eine Aufhebung oder eine weitere Änderung der Allgemeinverfügung geboten sei.

