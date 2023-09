Umwelt Bochum: Was es mit dem Mega-Teppich an der A 43 auf sich hat

Bochum. Auf dem künstlichen Berg in Bochum herrscht Betrieb. Eine Fläche von 60 Fußballfeldern wird abgedichtet. Das geht nach einem besonderen Prinzip.

Als ob ein Riese sein Wohnzimmer mit gigantischer Auslegeware bestückt. So mögen Autofahrer, die tagtäglich auf der A 43 südlich des Autobahnkreuzes Bochum die Stelle passieren, die Arbeiten auf der ehemaligen Zentraldeponie in Bochum-Kornharpen wahrnehmen. Radlader, Bagger und immer wieder Lastwagen sorgen seit April für regen Betrieb auf diesem größten künstlichen Berg Bochums, gegen den die Berghalden ehemaliger Zechen recht winzig anmuten. Kein Wunder, denn es geht schließlich um was Großes. Zwischen 1978 und 2009 landeten rund 12,6 Millionen Tonnen Hausmüll und Bauschutt in Kornharpen. Und die müssen jetzt gesichert und umweltverträglich verwahrt werden. Für die Ewigkeit sozusagen.

Eigenes kleines Gaskraftwerk arbeitet

Schon seitdem die sogenannte Stilllegungsphase 2009 begonnen hat, hat sich viel getan. Stetig wird Methan-Gas aus Brunnen abgesaugt und in Wärme umgewandelt. Seit einigen Jahren arbeitet ein weithin sichtbares Solarkraftwerk in luftiger Höhe von knapp 70 Metern und liefert mit rund 725.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr immerhin den Jahresstrombedarf von 168 Haushalten.

Sorgfältig werden die Schichten übereinandergelegt. Im Hintergrund ist die helle Kunststoff-Drainage-Bahn zu erkennen, ganz unten ein Regenrückhaltebecken am Fuße der Deponie. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Doch jetzt geht es, wie Deponieleiterin Sigrun Kreulich vom USB betont, um die komplette Abdeckung der ehemaligen Deponie auf einer Fläche von rund 30 Hektar, immerhin die Fläche von etwa 60 Fußballfeldern. „Bei der Oberflächenabdichtung geht es darum, zu verhindern, dass über das Regenwasser Schadstoffe aus der Deponie in das Grundwasser oder generell in die Umwelt gelangen“, so Kreulich. Übrigens kostet den USB allein die Abdichtung rund 30 Millionen Euro. Darin sind die Kosten für weitere Unterhaltung der Brunnensysteme und andere Überwachungsanlagen noch nicht einmal enthalten.

Am Computer wurde das Profil modelliert

Seit Monaten wurde auch mit Hilfe eines virtuellen Profiles der künftigen Deponie das Projekt vorbereitet. In sieben Bauabschnitten bis voraussichtlich zum Jahr 2029 wird das Mülheimer Bauunternehmen Köster in mehreren Schichten die Deponieoberfläche abdecken, so dass am Ende eine weitgehend dichte Oberfläche entsteht.

Besichtigung der Deponie-Baustelle ist möglich Schon in den letzten Monaten haben Anwohner und Anwohnerinnen zahlreich von dem Angebot einer Führung auf das Deponie-Gelände gebrauch gemacht. Zwar gibt es in diesem Jahr keine neuen Termine mehr, auch weil das 1. Baufeld nahezu komplett fertiggestellt ist. Wer sich allerdings schon einmal einen Platz an einer Führung im nächsten Jahr sichern möchte, der kann sich unter veranstaltungen@usb-bochum.de oder/und der Servicenummer 0800 3336288 direkt an den USB wenden.

.

Die Abdichtung der Deponie erfolgt, Baufeld für Baufeld, in vielen Schritten. Das Profil wird durch das Abladen von zusätzlichem Material, sogenannter Deponieersatzbaustoffe, hergestellt. Dazu gehört etwa Hausmüllverbrennungsasche, die jedoch mit dem, einst hier abgekipptem Hausmüll nicht mehr viel gemein hat. Rund 150.000 Tonnen Boden und Material wurden bereits antransportiert, um eine regelmäßige Neigung des Geländes zu ermöglichen.

Abgeschlossen wird die Abdichtung mit einer rund einen Meter mächtigen Schicht aus Erdreich. Hier wachsen später Pflanzen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die eigentliche Abdichtung erfolgt in vier Schritten und Schichten. Zunächst wird über einen Bagger eine Bahn Bentonit, einer speziellen Tonschicht, ausgerollt. Jede Bahn ist rund 60 Meter lang und 5 Meter breit. Darüber kommt eine Kunststoffdichtungsbahn, deren Kanten jeweils mit einem automatischen Kunststoffschweißgerät wasserdicht miteinander verbunden werden. Darüber folgt eine Drainage-Schicht und zum Abschluss rund ein Meter Erdreich, die Rekultivierungsschicht, auf der sich schließlich Pflanzen ansiedeln werden.

Idealer Lebensraum für die seltene Kreuzkröte

Wie Projektleiter Thomas Kaba betont, laufen diese Arbeiten im Einklang mit umwelttechnischen Arbeiten. „Was kaum jemand weiß, wir haben hier in Bochum einen der größten Lebensräume der vom Aussterben bedrohten Kreuzkröte.“ Bussarde kreisen über der ehemaligen Deponie, auf dem Boden leben unzählige Insekten, aber auch kleine Säugetiere wie Rehe, wilde Kaninchen oder Füchse. Durch die Abdichtungsarbeiten kann nicht jedes Habitat (Lebensraum) erhalten bleiben, doch die Fachleute schaffen Ausgleichsgebiete.

Für die nächsten rund 30 Jahre unterliegt das Gelände weiterhin dem Abfallrecht, was unter anderem zu einer strengen Überwachung des Grundwassers und anderer Parameter führt. Auf die Frage, ob denn irgendwann die alte Zentraldeponie so wie schon seit Jahren der Tippelsberg im Bochumer Norden zu einem Naherholungsgebiet für die Bevölkerung werden könnte, schüttelt Sigrun Kreulich den Kopf. „Das wohl eher nicht. Denn anders als der Tippelsberg, eine ehemalige Bauschuttdeponie, lauern hier andere Gefahren, besonders der Gasaustritt auf nicht absehbare Zeit.“

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum