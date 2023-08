Das Unibad in Bochum-Querenburg ist bald wieder geöffnet.

Bochum-Querenburg. Gute Nachricht für viele Schwimmer: Das Unibad in Bochum-Querenburg ist bald wieder geöffnet. Die Wartungsarbeiten sind abgeschlossen.

Gute Nachricht für alle Schwimmer, die gerne ein überdachtes 50-Meter-Becken nutzen: Die Wasserwelten Bochum als Betreiber der städtischen Bäder haben die Wartungsarbeiten im Unibad in Querenburg abgeschlossen. Das Hallenbad steht ab Dienstag, 22. August, wieder allen Frühschwimmern in der Zeit von 6.30 Uhr bis 8 Uhr offen.

Bochum: Wartungsarbeiten beendet – Unibad öffnet wieder

Zuletzt standen den Bochumern neben den Freibädern in Werne, Linden und Südfeldmark nur die Hallenbäder in Langendreer und Hofstede zur Verfügung. „Wir hätten auch gerne das Unibad in Querenburg geöffnet“, sagte Marcus Müller. Die Wartungsarbeiten seien aber schon weit im Voraus getaktet gewesen und hätten sich nicht verschieben lassen.

Während der laufenden Freibadsaison können sich Badegäste tagesaktuell auf der Homepage der Wasserwelten Bochum über eine digitale Bäderampel informieren, welche Standorte geöffnet sind: www.wasserwelten-bochum.de .

