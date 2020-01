Bochum. Bochum baut wieder ein Netz von Sirenen auf den Dächern öffentlicher Gebäude auf. Am Samstag wurde getestet. Dabei offenbarte das Netz Schwächen.

Der Sirenen-Probealarm am Samstagmittag (25.) in Bochum hat eine wichtige Erkenntnis gebracht: Der Warnton funktioniert nicht. Zu hören waren lediglich der Dauerton für den Hinweis auf den Probealarm und die Entwarnung. Die Warnung selbst, ein eindringlicher, erst an- und dann abschwellender Heulton, war nicht zu hören.

Problem der Funkübertragung

„Wir gehen davon aus dass es ein Problem der Funkübertragung war“, sagt Mario Reuter, Leiter des Kommunalen Krisenmanagements (KKM) der Stadt. Er rechne damit, dass sich dieser Fehler schnell beheben lasse. „Ansonsten war der Test erfolgreich“, so Reuter. Alle zwölf Sirenen hätten ausgelöst. Und auch der Wirkungsbereich scheint zu stimmen. „Wir haben uns an verschiedenen Standorten platziert und überprüft, ob die Sirenen zu hören sind“, so Reuter. 500 bis 600 Meter weit reiche der Schall der Sirenen.

Das sind die Standorte der bislang installierten Sirenen in Bochum. Foto: Selina Sielaff / funkegrafik nrw

Bochum baut derzeit wieder ein Netz von Sirenen auf, zwölf von geplanten 21 Anlagen sind mittlerweile wieder installiert. Viermal im Jahr soll in Zukunft ihre Funktionsfähigkeit getestet werden: im März, Juni, September und Dezember. Feste Termine sind dabei der NRW-Warntag im März und der in diesem Jahr erstmals ausgetragene Bundeswarntag im September.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus BochumUm zu überprüfen, ob der am Samstag nicht funktionierende Heulton wieder ertönt, werde es keinen eigenen Probealarm geben, so der städtische Krisenmanager. Es werde einen „stillen Test“ geben, bei dem die Funktionsfähigkeit der Anlagen mess-, aber für die Bevölkerung nicht hörbar sein werde.