Bochum: Warnstreiks bei USB und Rentenversicherung

In Bochum kommt es in dieser Woche zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. (Symbolbild)

Bochum. In Bochum gibt es in dieser Woche zwei ganztägige Warnstreiks, zu denen Verdi aufgerufen hat. Für Bochumer kann es zu Einschränkungen kommen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Teilbereiche des USB am Freitag, den 10. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Das betrifft die Deponie in Kornharpen, die Recyclinghöfe und punktuell die Verwaltung sowie die Werkstatt. Bochumer müssen mit geschlossenen Annahmestellen und Einschränkungen in den übrigen Bereichen rechnen, teilt die Gewerkschaft mit. So soll der Druck auf die Arbeitgeber vor der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar erhöht werden.

Aufgrund der hohen Inflation fordert Verdi eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro, für die Mitarbeitenden. Mit den betriebsnahen Warnstreiks wolle Verdi ein Zeichen setzen. „In den nächsten Tagen und Wochen werden sich noch mehr Betriebe und Dienststellen aus dem Bereich des Bundes und der Kommunen einbringen“, sagt Bernd Dreisbusch, Verdi-Geschäftsführer der Region, der weitere Streikmaßnahmen in den nächsten Tagen und Wochen ankündigt.

Weiterer Streik in Bochum: Warnstreik auch bei der Deutschen Rentenversicherung

Bereits am Donnerstag, 9. Februar, ist auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) zum Warnstreik aufgerufen. Für die Versicherten kann es daher zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen. Auch die interne Bearbeitung kann bei der DRV KBS länger dauern.

Es müsse eine spürbare Entgelterhöhung geben, sagt Claudia Bonan, Gewerkschaftssekretärin für den Fachbereich öffentliche und private Dienstleistungen, Sozialversicherung und Verkehr. Bonan vermisst ein positives Signal an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes: „Es ist nicht ausreichend, die materiellen Sorgen und die Überlastungssituation im öffentlichen Dienst nur zur Kenntnis zu nehmen, ohne konkrete Lösungsvorschläge zu unterbreiten.“

