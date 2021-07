Bochum: Wäschetrockner brennt – Ordensschwestern retten sich

Bochum. Ein Feuer ist im Keller eines Gemeindehauses in Bochum ausgebrochen. Drei Ordensschwestern und der Hausmeister konnten sich ins Freie retten.

Ein Feuer ist am Samstagnachmittag (17. Juli) im Keller des Gemeindehauses der Herzu-Jesu-Kirche an der Reichsstraße in Bochum-Hamme ausgebrochen. Drei Ordensschwestern, die in dem Gebäude wohnen, und der Hausmeister konnten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten.

Hausmeister kann noch den Strom abstellen

Um 14.36 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Kellerbrand gerufen. Bei ihrem Eintreffen drang bereits schwarzer Rauch aus dem Keller. Personen waren zum diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Und: „Der Hausmeister hat geistesgegenwärtig beim Verlassen des Gebäudes noch den Strom abgestellt“, so ein Sprecher der Feuerwehr.

In dem Keller brannte ein Trockner. Das Gerät wurde gelöscht und ins Freie gebracht. Danach wurde das Gebäude mit Lüftungsgeräten vom Rauch befreit. Die Ordensschwestern konnten nach dem Einsatz zurück in Ihre Wohnungen. Insgesamt waren 35 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum