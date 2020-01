Bochum. Das Planetarium Bochum lädt zu seinem nächsten Vortrag ein. Diesmal geht es um das Thema „Raumfahrt und Religion“.

Bochum: Vortrag über Raumfahrt und Religion im Planetarium

Was haben Raumfahrt und Religion miteinander zu tun? Dieser Frage geht Michael Waltemathe (Ruhr-Universität) in einem Vortrag im Planetarium in Bochum nach.

Religiöse Rituale während der Mission

Er bezeugt, dass die beiden so unterschiedlich erscheinenden Bereiche vielfältig verflochten sind. Religion wie Philosophie sind immer Teile menschlicher Weltraumfahrt gewesen: So manches religiöse Ritual wurde und wird bei der Vorbereitung von Raumfahrtmissionen oder sogar während der Mission selbst ausgeführt. Einigen religiösen Objekten sagt man nach, dass sie aus dem Weltall stammen. Und Astronauten machen im Weltall vor allem beim Blick zurück zur Erde Erfahrungen, die sie als religiös beschreiben.

Gleichzeitig ist die Weltraumfahrt eine Herausforderung für Religion und Philosophie. Ethische, religiöse und philosophische Fragen werden aufgeworfen: Wie und warum schützen wir andere Himmelskörper vor Verschmutzung durch menschliche Raumfahrt? Wie repräsentieren wir die Menschheit und das Leben auf der Erde auf Weltraum-Missionen? Was würde es bedeuten, Leben im All zu finden?

Erkundigung des Alls

Michael Waltemathe ist ev. Theologe, hat aber auch Chemie studiert. Weltraumforschung, Raumfahrt und Religion sind seine Forschungsschwerpunkte. Sein Vortrag verspricht daher einen „etwas anderen“ Blick auf die Menschen und ihre Erkundung des Alls.

Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr, Castroper Straße 67, Eintritt 5 Euro.