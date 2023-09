Bochum: Vorfahrt genommen – Herner (32) schwer verletzt

Bochum/Herne. Bei einem Autounfall in Bochum ist ein 32-Jähriger aus Herne schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin nahm ihm die Vorfahrt.

Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Herne ist am Samstag bei einem Unfall in Bochum-Langendreer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Nachmittag auf der Ümminger Straße Richtung Unterstraße unterwegs. Zum selben Zeitpunkt wollte eine Autofahrerin (19) aus Recklinghausen mit ihrem Wagen die Ümminger Straße in Richtung Industriestraße überqueren.

An der Kreuzung habe die Frau offenbar den auf der vorfahrtsberechtigen Straße herannahenden Wagen aus Herne übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei sind laut Polizeibericht beide Autos so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Der 32-jährige Herner wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Recklinghäuserin (19) sei unverletzt geblieben, hieß es. Die Industriestraße blieb für die Unfallaufnahme eine knappe Stunde lang gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum