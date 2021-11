Bochum: Vorbild fürs Altenwohnen vor 50 Jahren eröffnet

Bochum-Griesenbruch. Im Albert-Schmidt-Haus in Bochum-Griesenbruch gab es 1971 noch ein Schwimmbad. Ausstellung widmet sich dem Jubiläum und der Offenen Altenarbeit.

Der Fachbereich Altenhilfe der Diakonie Ruhr feiert in diesen Tagen gleich zwei Jubiläen: Das Albert-Schmidt-Haus wurde vor 50 Jahren eröffnet. Schon seit 60 Jahren besteht die Offene Altenarbeit. An beide Anlässe erinnert eine Ausstellung im Albert-Schmidt-Haus, Heuversstraße 2.

19 großformatige Tafeln blicken auf die Entwicklung des Hauses und der Offenen Altenarbeit zurück und spannen einen Bogen in die Zukunft des Arbeitsfeldes. Ehemalige haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende teilen ihre Erinnerungen. Für die Erstellung der Tafeln hat das Team der Offenen Seniorenarbeit jede Menge Archivmaterial gesichtet und aufbereitet.

Neues Konzept in Bochum erstellt

Das Albert-Schmidt-Haus am Springerplatz im Griesenbruch wurde 1971 fertiggestellt. Es war eine der ersten Seniorenwohnanlagen in NRW. Mit 54 öffentlich geförderten, altengerechten Wohnungen, Begegnungsstätte und Therapieangeboten, zu denen seinerzeit auch ein Schwimmbad gehörte, das inzwischen mit einer Platte abgedeckt ist, folgte es einem damals neuen Konzept. Fachbereichsleiter Jens Frisch: „Das Albert-Schmidt-Haus wurde zur Keimzelle für die weitere Entwicklung des Seniorenwohnens bei der Diakonie Ruhr.“

Das „Service-Wohnen“ in barrierefreien Wohnungen, bei dem Mitarbeitende die Hausgemeinschaft unterstützen und weitere Leistungen wie hauswirtschaftliche Hilfen, Einkaufsdienste, Essensversorgung, Besuchs- und Begleitdienste oder ambulante Pflege bei Bedarf hinzugebucht werden können, entwickelte sich zum Erfolgsmodell. Das Albert-Schmidt-Haus ist auch nach 50 Jahren weiter sehr begehrt. „Das zeigt eine Warteliste von 100 Personen“, erklärte Ilka Genser, Leiterin der Offenen Seniorenarbeit der Inneren Mission – Diakonisches Werk Bochum.

60 Jahre Offene Altenarbeit

Auch mit der Gründung der Offenen Altenarbeit machte der damalige Ortsverband Bochum für Innere Mission einen Schritt in die Zukunft. Die Offene Altenarbeit wurde gegründet, um weitere Altenkreise in den Bochumer Kirchengemeinden ins Leben zu rufen. Diese waren bis dato rar gesät. Dabei gab es in den Kirchengemeinden zahlreiche ältere Menschen. Deshalb war das Ziel, Orte der Begegnung und des Austauschs für sie zu schaffen und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Zuständige vor Ort zu begleiten und auszubilden.

Die Offene Altenarbeit hat nicht nur die Neugründung zahlreicher Gruppen begleitet, sondern stand insbesondere den Gruppenleitungen und Verantwortlichen in den einzelnen Kirchengemeinden mit Rat und Tat zur Seite. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der inzwischen traditionelle Arbeitsbereich der Inneren Mission stetig verändert und gewandelt. Dabei hat er sich stets an den Bedürfnissen und der Lebenssituation der älteren Menschen orientiert. Heute firmiert die Offene Altenarbeit unter dem Namen „Gemeinsam.Ruhr“.

Aktion Spurensuche in der Ausstellung

Ein Bereich der Ausstellung ist der Aktion Spurensuche gewidmet. Unter diesem Motto hatte Gemeinsam.Ruhr dazu aufgerufen, Erinnerungen und Erlebnisse aus verschiedenen Zeiten der Offenen Altenarbeit einzureichen. Etwa 50 Menschen haben sich per Post oder E-Mail beteiligt oder am Telefon ihre Geschichten erzählt. „Die Berichte dokumentieren eindrücklich die Coronazeit“, sagt Dominik Rojano Marin. Die Ausstellung kann bis 24 November montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr nach Terminvereinbarung unter 0234 / 61 04 791 besichtigt werden. Es gelten die 3G-Regeln.

