Bochum: Vor Straßenbahn gewendet – Autofahrerin verletzt

Bochum. Eine Autofahrerin ist bei einem Wendemanöver mit einer Straßenbahn kollidiert. Schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Wendemanöver um 180 Grad ist eine Autofahrerin in Bochum-Wattenscheid mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben befuhr die 56-jährige Bochumerin am Montag (13.) gegen 15.30 Uhr den Wattenscheider Hellweg in Richtung Höntrop. In Höhe der Stephanstraße wendete sie, um auf dem Wattenscheider Hellweg in Richtung Innenstadt zu fahren.

Autofahrerin aus Bochum wird stationär im Krankenhaus behandelt

Zeitgleich fuhr eine 24-jährige Straßenbahnführerin aus Bochum mit ihrer Bahn in Richtung Höntrop. Im Durchfahrtsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

