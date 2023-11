Bochum: Vor Notarzt ausgewichen – Autofahrer baut Unfall

Der Unfall ereignete sich während eines Einsatzes eines Notarztwagens in Bochum-Grumme.

Bochum. Die Polizei Bochum sucht die Fahrerin eines Skoda. Der Pkw wurde vom Auto eines 24-Jährigen touchiert, der einem Notarztwagen auswich.

Nach einem Unfall in Bochum-Grumme bittet die Polizei die Fahrerin eines blauen Skoda-Kombis, sich zu melden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am 8. November (Mittwoch) um 12.15 Uhr in der Baustelle in Höhe der Castroper Straße 141. Während er einem Notarztwagen Platz machen wollte, touchierte ein 24-jähriger Autofahrer aus Verl bei Bielefeld den Wagen einer bislang unbekannten Autofahrerin.

Etwa 60 Jahre alte Autofahrerin soll sich bei der Bochumer Polizei melden

Es handelt sich um eine etwa 60-jährige Frau mit kürzeren Haaren. Sie war mit einem blauen Skoda Kombi unterwegs. Der Fahrer des Notarztwagens hatten den Unfall beobachtet.

Das Verkehrskommissariat hat die Rufnummer 0234 909 5206.

