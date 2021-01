Bochum: Von neuer Laufserie profitiert auch ein Sportverein

Bochum Nina Nübel ist bekannt für ihre Fantasy-Romane. Nun organisiert die Bochumerin eine Laufserie. Davon profitiert die Jugend ihres Sportvereins.

Als Autorin von Fantasy-Büchern für Kinder und Jugendliche ist Nina Nübel seit Jahren auf Erfolgskurs. In Corona-Zeiten, erzählt die Bochumerin, fehle ihr die Kreativität zum Schreiben. Daher konzentriert sie sich auf ihr zweites großes Hobby: das Laufen.

Unter dem Titel "Ruhrpott Winter Challenge" hat Nina Nübel eine Laufserie ins Leben gerufen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Pandemie in Bewegung bringen und halten soll. Reguläre Läufe sind seit Monaten gestrichen. "Eine extrem frustrierende Situation", weiß die Übungsleiterin der DJK Teutonia Ehrenfeld - und hat mit dem Online-Portal "Virtualrunners" einen Kooperationspartner gefunden, mit dem sie zum Jahresbeginn an den Start gehen kann.

"Ruhrpott Challenge" ist nach Jahrgängen gestaffelt

Die "Ruhrpott Challenge" findet bis März in vier verschiedenen Serien, gestaffelt nach Jahrgängen, statt:

die Jugendserie 1 (Jahrgänge 2010 bis 2014) über ein bis drei Kilometer,

die Jugendserie 2 (Jahrgänge 2006 bis 2009) über zwei bis vier Kilometer,

die kleine Winterlaufserie (ab Jahrgang 2005) über fünf, 7,5 und zehn Kilometer;

die große Winterlaufserie (ab Jahrgang 2005) über zehn, 15 und 21 Kilometer.

Drei Läufe zwischen Januar und März

Jede Serie besteht aus drei Läufen im Januar, Februar und März. Die Läufer melden sich für eine der Serien an und laufen am jeweiligen Tag ihre Distanz. Anschließend melden sie die Zeiten auf dem Portal, wo die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert werden.

"Die Teilnehmer laufen somit zwar alleine, stellen sich aber dennoch einem echten Wettbewerb und bekommen eine Finisher-Medaille", wirbt Nina Nübel, die auch den guten Zweck der Challenge betont: Je Starter fließen 2,80 Euro von der Teilnehmergebühr in die Jugendarbeit der DJK Teutonia Ehrenfeld

Alles Infos, Daten und Anmeldungen auf virtualrunners.de.