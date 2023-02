Bochum: Vier Räuber überfallen Kiosk mit einem Messer

Bochum. Raubüberfall auf einen Kiosk in Bochum: Vier Täter griffen den Angestellten mit einem Messer an. Mit Geld und Zigaretten flüchten die Räuber.

Vier unbekannte Männer haben einen Kiosk in Bochum-Weitmar überfallen. Nach Polizeiangaben betraten sie am Mittwoch gegen 18.50 Uhr den Verkaufsraum an der Lenbachstraße 2 und bedrohten den Angestellten (51, aus Bochum) mit einem Messer.

Als dieser sich zur Wehr setzte, wurde er von drei Männern zu Boden gebracht und getreten. Zeitgleich erbeutete der vierte Täter Bargeld sowie mehrere Zigarettenschachteln. Damit flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Bergmannsheil.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Zwei der Tatverdächtigen sollen 18 bis 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein sowie eine Kapuze getragen habe. Einer der beiden soll in akzentfreiem Hochdeutsch gesprochen haben. Zu den anderen beiden liegt noch keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise ans Kriminalkommissariats unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache).

