Bochum: Vier Männer sprengen Geldautomaten in Brenschede

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 18. April, haben vier Männer einen Geldautomaten an der Brenscheder Straße 50 in Bochum gesprengt.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen gegen 4.05 Uhr mehrere Zeugen die Explosion wahr. Wenig später seien vier Männer mit einem dunklen Fahrzeug und hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Eine Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos

Nach Angaben der Polizei ist durch die Explosion an dem Gebäude ein hoher Sachschaden entstanden. Die Angaben zur Beute stehen noch aus. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der sich auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers beteiligte, blieb erfolglos.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

