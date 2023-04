Bochum: Vier Leichtverletzte bei Autounfall im Ehrenfeld

Bei einem Unfall auf der Bessemerstraße in Bochum-Ehrenfeld sind am Dienstag vier Menschen leicht verletzt worden.

Bochum-Ehrenfeld. Bei einem Unfall auf der Bessemer Straße in Bochum-Ehrenfeld sind vier Menschen leicht verletzt worden. So kam es zum Zusammenstoß.

Vier Menschen sind bei einem Autounfall im Ehrenfeld leicht verletzt worden. Wie die Polizei Bochum am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstagvormittag gegen 8.45 Uhr.

Eine 44-Jährige aus Bochum habe mit ihrem Auto von der Diebergstraße nach links auf die Bessemerstraße in Richtung Alleestraße abbiegen wollen, heißt es im Polizeibericht. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, sei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines Mannes (63) aus Unna gekommen, der auf der Bessemerstraße in Richtung Hattinger Straße unterwegs war.

Die Autofahrerin aus Bochum, der Mann aus Unna sowie dessen Mitfahrende (16 und 60 Jahre alt, aus Bochum) seien allesamt leicht verletzt worden. Beide Autos konnten nicht mehr fahren und mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum