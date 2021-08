Eine junge Nachwuchsermittlerin aus dem katholischen Kindergarten Heilig Kreuz in Bochum fragt: Wer kennt diese Männer? Sie hilft der Polizei damit, einen versuchten Einbruch in ihre Kita aufzuklären.

Polizei Bochum: Versuchter Einbruch in Kita – Kind malt Phantombild

Bochum. Ein Einbruch in einer Kita in Bochum ist gescheitert. Die Polizei ermittelt natürlich trotzdem – und erhält Unterstützung von einem Mädchen.

Nach einem missglückten Einbruch in eine Bochumer Kita hat eine junge „Nachwuchsermittlerin“ die Polizei Bochum mit einem Phantombild unterstützt. Es werden Zeugen gesucht.

Bochum: Kita-Kind unterstützt die Polizei – gemaltes Phantombild soll helfen

Am Mittwoch, 4. August, rückten Polizeibeamte zur Castroper Straße 237 aus. Im dortigen katholischen Kindergarten Heilig Kreuz war es in den vergangenen Wochen (der Zeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden) zu einem Einbruchsversuch gekommen. Die Täter hatten nach aktuellem Stand versucht, über eine Dachluke in die Einrichtung einzudringen, waren dabei aber gescheitert.

Dass der Vorfall bei den Kita-Kindern Gesprächsthema Nummer eins war, belegt ein Phantombild, das eine junge Nachwuchsermittlerin einem der Polizeibeamten übergeben hat. Sie war selbst zwar nicht dabei, das detaillierte Bild zeigt jedoch sehr gut, wie es gewesen sein könnte. Die Beamten danken der jungen Kollegin ausdrücklich für die Unterstützung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0234/ 909 -81 05 (-44 41 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

